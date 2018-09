A Sanepar recebeu na quinta-feira o prêmio Estadão Empresas Mais, como uma das três empresas que se destacaram na Região Sul do País na categoria Utilidade e Serviços Públicos. O prêmio, organizado pelo Grupo Estado, celebra as companhias de melhor resultado e impacto positivo na economia em 23 setores. Para isso, foram avaliadas 3,6 mil companhias brasileiras.

Participaram da cerimônia de premiação, em São Paulo, o diretor-financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Battiston; e o gerente contábil da Sanepar, Ozires Kloster.

Com a presença do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o evento destacou os desafios da economia brasileira em um momento de transição política no País. O ministro afirmou acreditar que o Brasil “tem condições de ter um padrão de crescimento superior ao que tem hoje”.

A receita líquida do ano anterior é a base de classificação do prêmio, além de indicadores como ativos totais, lucros ou prejuízos operacionais, EBTDA, margem de lucro, retorno sobre o capital e outros que atestam a saúde financeira das corporações brasileiras.

Para o diretor-financeiro da Sanepar, o prêmio mostra que a Companhia está no caminho certo, após passar por importantes mudanças, como a regulação do setor, a implantação da governança e ajustes nas questões ambientais. “Fomos avaliados junto com mais de 3,6 mil empresas de vários setores e ficamos entre as 1.500”, disse Battiston. A classificação da Sanepar vem melhorando ano a ano no prêmio Estadão. Em 2014, estava na 203ª. Posição; em 2015, na 185ª.; e em 2016, na 136ª.