Sanepar ampliou seus investimentos em 2017 para atender municípios

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) apresentou os resultados econômicos e financeiros da empresa no exercício de 2017, superando em 19% os valores investidos em 2016. “O grande volume de investimentos garante mais atendimento e melhor qualidade de vida para as famílias que vivem nos municí- pios atendidos pela Sanepar” afirmou Mounir Chaowiche, que presidiu a companhia até abril. “É por isso que figuramos entre as melhores do país, com índices superiores a média nacional”, destacou ele.

A Sanepar atende 346 municípios e leva água tratada para mais de 10,8 milhões de pessoas. Na coleta e tratamento de esgoto, a companhia paranaense está acima da média nacional. Em 2017, foram feitas 138 mil novas ligações de esgoto, e esses índices só são possíveis graças ao volume de investimentos. Em 2017 foram R$ 880 milhões investidos na melhoria e ampliação dos sistemas.

Além do aumento dos valores investidos, a Sanepar também teve crescimento de 11,3% na receita líquida e aumento de 9,5% do lucro líquido com relação ao ano de 2016. Também houve redução no índice de inadimplência, que ficou em 1% em 2017.

“A Sanepar é um orgulho para os paranaenses e é uma empresa feita de pessoas que trabalham incansavelmente pelo bem estar da sociedade”, disse o ex-presidente.