Sanções ‘muito fortes’ contra o Irã podem voltar, diz secretário dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, sugeriu em audiência pública nesta quarta-feira que Washington pode lançar mão de novas sanções contra o Irã.

“Estamos muito preocupados com o que está acontecendo com o Irã”, afirmou o secretário americano, em audiência do Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes. “Já fomos no passado muito agressivos em utilizar sanções e podemos voltar com novas sanções muito fortes, que terão impacto na economia do país. Elas estão voltando.”

Mnuchin adotou a linha de discurso do presidente americano, Donald Trump, e disse que o acordo nuclear entre potências mundiais e o Irã foi um “péssimo negócio”. “Há relatos ainda de que o regime iraniano continua apoiando organizações terroristas. Isso é completamente inaceitável”, disse o secretário.