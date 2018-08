As sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Rússia são sem sentido, afirmou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira. A autoridade disse esperar que o governo americano concorde mais adiante com um diálogo construtivo.

Após uma reunião com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, em Sochi, Putin descreveu o encontro no mês passado em Helsinque com o presidente americano, Donald Trump, como positivo, mas criticou a administração dos EUA por continuar a impor sanções. “Em relação ao nosso encontro com Putin, vejo isso como positivo e útil”, afirmou. “Ninguém esperava que todas as questões com divergências poderiam ser resolvidas durante uma reunião de duas horas, porém uma conversa e troca de opiniões direta é sempre útil.”

Os EUA têm intensificado a pressão econômica sobre Moscou por suas ações na Ucrânia e na Síria, bem como pelos supostos esforços russos para interferir na eleição presidencial dos EUA em 2016. De acordo com Putin, as ações americanas são “contraproducentes e sem sentido”. Fonte: Associated Press.