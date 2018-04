Sampaio Corrêa vence o Coritiba

O Sampaio Corrêa venceu o desarticulado Coritiba com portões fechados no Castelão na estreia na Série B do Brasileiro em jogo realizado com as arquibancadas vazias por causa de uma punição imposta pelo STJD devido incidentes ocorridos na Série C, do ano passado, no confronto com o Fortaleza.

O time maranhense mostrou um bom conjunto e organização tática diante de um Coritiba muito desfalcado, com vários jogadores machucados, e ainda vivendo um momento de reformulação no elenco. Mas, pelo que se viu, o nível técnico caiu bastante em relação ao time rebaixado ano passado da Série A.

O Sampaio mostrou mais disposição ofensiva, mesmo assim apenas abriu o placar aos 43 minutos num lance esquisito. O lateral Kaíke chutou cruzado, a bola desviou em Silva e só entrou no gol porque bateu no zagueiro Thalisson Kelven. Um gol contra só confirmado pela arbitragem no intervalo. No segundo tempo, o Sampaio priorizou a marcação para tentar ampliar em eventual contra-ataque. Mas não teve nenhuma chance real. Pelo menos também não correu risco, porque o Coritiba foi muito mal tecnicamente e não conseguiu chutar uma bola em cima do goleiro Andrey.

Para confirmar sua vitória, o Sampaio ampliou aos 37 minutos. João Paulo, que tinha entrado momentos antes no lugar de Marlon, ciscou pelo lado esquerdo e levantamento para o segundo pau.

O oportunista Uillian apareceu para esticar a perna e mandar a bola para as redes. O Coxa só teve uma chance aos 43 minutos, numa cabeçada de Thalisson e que exigiu um salto de Andrey para encaixar a bola.

PRÓXIMOS JOGOS – O Coritiba vai tentar a reabilitação em casa, já na terça-feira, às 21h30, diante do Atlético-GO que fez 3 a 2 no Criciúma.

Foto: reprodução site placar futebol interior/lucas Almeida

Com informações placar