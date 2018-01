SALUT CHAMPAGNE. BOAS FESTAS

Osvaldo Nascimento Juniors.:

Nossa homenagem a este líquido cuja palavra é a mesma em todos os idiomas de Paris a Tóquio e simboliza para a maioria das culturas ocidentais a alegria e o sucesso.

Remonta a região de CHAMPAGNE /ARDENNE, a pátria desta bebida incomparável, sediada histórica cidade de REIMS, pouca visitada por nós brasileiros, situada ao norte da França, poucos kms do Atlântico, quase fronteira da Bélgica.

Palco de guerras devastadoras na Europa como a Franco-Prussiana em 1870 e a 1a Grande Guerra Mundial e ali foi assinada a Rendição alemã em 1945. Chamava-se DUROCORTORUM – Capital da Província da Bélgica durante o grande Império Romano. A partir do SEC XI (II) os reis franceses começaram a serem coroados ali na Basílica de Saint Remy e ali enterrados. Possui 2300 estátuas. É uma das mais perfeitas do mundo.

COMO NASCEU O CHAMPAGNE.

“OLHEM ESTOU BEBENDO ESTRELAS”.

A Abadia do Sec.XVII (17) em Hautvillers, Reims em 1668 o Monge Beniditino D. Perignon transformou o vinho comum em espumante o Método Champagnoise, processo de fermentação dupla que origina a característica borbulhante e mais, adiciona-se o licor de expedição que é uma espécie de xarope de vinho que contém bastante açúcar e provoca uma segunda fermentação no líquido e produz as famosas bolhas. De forma simples, os métodos mais clássicos para se produzir Champagnes ou espumantes são realizar essa segunda fermentação na garrafa (método CHAMPAGNOISE) em grandes tanques de (método CHARMAT). Um espumante caro é normalmente produzido pelo método CHAMPAGNOISE e o licor de expedição, além de seu envelhecimento, deixam-no com um gosto seco que, lembra frutas secas e torradas.

Além da sua grande criação Dom Perignon criou a frase acima descrita ao ver as bolhas na garrafa e também criou a garrafa e a rolha especial para segurar a pressão do vinho na garrafa e mais a técnica especial de misturar diferentes uva ao produzir o vinho que pudemos constatar no Museu criado em sua homenagem na mesma Abadia, método que a França usa até hoje em seus grandes vinhos na ASSEMBLAGE, que Robert Mondavi o homem do vinho do Sec. XX em sua vinícola, na Califórnia em Sonoma, perto de San Francisco ousou desafiar dizendo “A FRANÇA FAZ ASSEMBLAGE, EU VOU FAZER VARIETAL, O CABERNET SAUVIGNON”. E foi e continua sendo um sucesso e o mundo todo adotou o sistema, e melhor, baixando os preços.

Por isso o CHAMPAGNE é o único grande vinho do mundo ao qual se atribui um inventor, sendo o primeiro enólogo reconhecido com o direito a estar presente num dos maravilhosos vitrôs da grande Catedral de Reims onde se elabora o mais famoso espumante do mundo além dos únicos e mais prestigiosos como os CUVÉES, LA GRAND DAME, DOM PERIGNON, a favorita do guerreiro PAUL ROGEL, CUVÉE WINSTON CHURCHIL e a CRYSTAL feita em garrafas de cristal, preferida pela nobreza européia inclusive o Czar Nicolau II, que conta a história, esperou Lenine, na revolução russa, em seu escritório no Palácio, degustando-a.

O CHAMPAGNE HOJE NO MUNDO.

Grandes marcas hoje são degustadas em todo o mundo como MOET CHANDON, BRUTT, MUMM, CORDON ROUGE BRUTT E A GRANDE VEUVE CLICQUOT BRUT E DEMI-SEC, e sua LA GRAND DAME também com sua história. Citamos também a MOUTARD, cuja produção combina eficiência tecnológica e cuidada artesanal, única vinícola que produz um Champagne com seis tipos de uvas, uma raridade que expressa toda a tipicidade do Terroir.

Outros países também produzem seus espumantes com qualidade como Portugal com a Vinícola Aliança. O Brasil também tem seus motivos para brindar. Nos últimos anos a produção de vinhos espumantes vem sendo ampliada, especialmente no Rio Grande do Sul no Vale dos Vinhedos e São Francisco. O aperfeiçoamento das técnicas de cultivo na parreira, a eleição das uvas, as zonas de produção e o desempenho tecnológico da indústria de espumantes são fatores que influenciam este desenvolvimento. Prova disso são os vários prêmios obtidos por nossos espumantes nos concursos em nível nacional e internacional. Podemos citar os: AURORA BRUTT, AURORA PINOT NOIR, SALTON EVIDENCE, SALTON RESERVA OURO, CASA PERINI MOSCATEL, CASA PERINI BRUTT NATURE, MIOLO ROSE, MIOLLO BRUT e a grande novidade do mundo vínico O TERRANOVA, das quentes terras do Nordeste Brasileiro, o VALE DO SÃO FRANCISCO, o milagre brasileiro.

SALUT CHAMPAGNE – UM BRINDE A VIDA, AOS AMIGOS E AO VINHO.

BOAS FESTAS COM UM MARAVILHOSO ANO NOVO COM MUITOS TILINTARES DE TAÇAS CELEBRANDO O SUCESSO.

Osvaldo Nascimento Juniors.:

Enófilo, Sommelier, Colunista e Palestrante de Vinhos.

AGUARDEM O LANÇAMENTO DE NOSSO LIVRO: VINUM VITA EST – A HISTÓRIA VISTA PELO VINHO.