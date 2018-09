As rodadas de negócios da Max, oportunidade para os profissionais do audiovisual estabelecer contato direto com empresas nacionais e estrangeiras compradoras, coprodutoras e investidoras, analisaram 429 projetos audiovisuais de onze Estados, destacando-se Minas Gerais (55,94%), Rio de Janeiro (15,31%) e Bahia (7,23%) com o maior número de projetos.

“As produtoras estão buscando projetos, os projetos existem e a Max é o link entre os dois setores. Um evento como este é fundamental para abrir portas”, observou o mineiro Pedro Grossi. Do Rio de Janeiro, Mariah Lima apresentou um longa metragem e uma série sobre o universo feminino em vários destinos do mundo. Para ela, o evento é “ importante para o mercado de audiovisual, ainda mais em um momento que temos poucos investimentos diretos e editais que não estão fomentando o setor”. Duca Rios, diretor criativo de uma produtora de animação da Bahia, observou que a Max “mostra que existe demanda. Temos aqui vários canais, distribuidores e outros players de produção e se faz muitos negócios, não só diretamente com os canais, mas com as produtoras também”.

A exposição de audiovisual é uma realização anual da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sebrae Minas e Sesi-MG, com participação de centenas de empresas e profissionais de diversos segmentos do audiovisual.