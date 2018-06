Sacolas plásticas podem ser proibidas em Curitiba

Projeto dos Vereador Professor Euler e do Vereador Goura propõem a proibição da venda ou distribuição gratuita de sacolas plásticas feitas de derivados do petróleo em todos os estabelecimentos comerciais de Curitiba. De acordo com os vereadores, a medida, já adotada em outros centros urbanos, “é essencial para a proteção do meio ambiente, visto que a matéria plástica derivada de petróleo demora até cerca de 500 anos para se decompor na natureza”.

Citando dados da Fundação Verde (Funverde) de Maringá (PR), os autores comentam que o mundo consome um milhão de sacos e sacolas plásticos por minuto, ou seja, quase 1,5 bilhão por dia e mais de 500 bilhões por ano. “Esse volume assustador de sacos e sacolas plásticas, em sua maioria feitos de materiais derivados do petróleo, acaba nos lixões, solo ou água”.

O projeto estabelece que em substituição às sacolas plásticas, os estabelecimentos podem oferecer [nesta ordem]: materiais reutilizáveis [não descartáveis que podem ser utilizados diversas vezes sem perder suas características iniciais]; compostáveis [entendidos como aqueles materiais provenientes de matéria renovável, que se decompõe naturalmente no ambiente e possuem estrutura que nutre o solo no processo de decomposição]; e biodegradáveis [entendidos como aqueles materiais que são provenientes de matéria renovável e que se decompõem naturalmente no ambiente].

O texto estipula que os estabelecimentos comerciais que disponibilizarem sacolas para os seus consumidores ficarão obrigados a afixar placas informativas junto aos locais de empacotamento de produtos e caixas registradoras, com o seguinte teor: “Ajude o meio ambiente! Evite sacolas plásticas”.

A proposta está sob a análise da Divisão de Biblioteca e Referência Legislativa. Em seguida ele será encaminhado para a Procuradoria Jurídica (Projuris) do Legislativo. Após a instrução técnica, será encaminhada para as comissões temáticas. Durante a etapa dos colegiados, podem ser solicitados estudos adicionais, juntada de documentos faltantes, revisões no texto ou o posicionamento de outros órgãos públicos afetados pelo teor do projeto. Depois de passar pelas comissões, segue para o plenário e, se aprovado, para sanção do prefeito para virar lei. Se sancionada, a matéria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Fonte: cmc.pr.gov.br

Créditos da Foto: Rodrigo Fonseca/CMC