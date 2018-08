A manhã do Dia do Advogado (11 de agosto) foi de atividade física e confraternização entre os profissionais da advocacia que participaram do 2º Sábado Esportivo e Cultural promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná em Curitiba. A programação especial foi elaborada para homenagear os advogados e advogadas e também as comemorações de três anos do projeto Corrida Legal, a final do Campeonato IV FUT 11 da OAB Paraná e o lançamento do projeto Fut5Legal, futebol feminino. O evento aconteceu no CT Barcelos, no bairro Caiuá.

