S. FED – Wellington Fagundes comemora certificação que declara o Brasil livre de febre aftosa

Em pronunciamento nesta quinta-feira (24), o senador Wellington Fagundes (PR-MT) celebrou a conquista da certificação do Brasil como país livre da febre aftosa, pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Com o novo status sanitário, a comercialização de carnes e animais vivos será facilitada tanto dentro quanto fora do país.

Wellington citou dados da importância dos rebanhos brasileiros. Segundo ele, o Brasil tem o maior rebanho, com 220 milhões de cabeças de bovinos e búfalos, e é o maior exportador de carne, comercializando com 140 países.

— Ao longo da história, por termos desenvolvido técnicas inovadoras de manejo e abate, nem mesmo os entraves burocráticos foram capazes de reduzir a nossa competitividade. Podemos vislumbrar um futuro de expansão da produção, conquista de novos mercados e ganhos ainda mais vultosos para o setor — explicou.

Seminário

O senador também elogiou a realização do Seminário sobre o Legislativo e as Mídias Sociais, promovido pela Secretaria de Comunicação do Senado nesta quinta-feira. De acordo com ele, é preciso conscientizar os internautas da importância de fazer eleições limpas na internet e evitar a disseminação de fake news, o que não contribui para o fortalecimento da democracia.

Fonte: www12.senado.leg.br