S. FED – Social Paim apresenta a agenda dos sindicatos para os candidatos à eleições

O senador Paulo Paim (PT-RS) anunciou as reivindicações das centrais sindicais aos candidatos das eleições de outubro próximo. Segundo afirmou o senador em Plenário nesta terça-feira (12), os sindicatos querem democracia, soberania, desenvolvimento com justiça social, trabalho e emprego.

— 22 propostas tem como base a retomada da geração de emprego, do crescimento econômico, da dignidade do trabalhador, da participação do Estado, entre outras, como por exemplo, a revogação imediata da Reforma Trabalhista, com aprovação de um novo estatuto, uma nova CLT — explicou o senador.

As reivindicações das centrais sindicais preveem ainda, de acordo com Paim, a definição de jornada de trabalho de 40 horas semanais, o que pode gerar três milhões de novos empregos; a retomada de obras de infraestrutura e a renovação da política de valorização do salário mínimo.

Paim registrou ainda que as lideranças dos trabalhadores marcaram para 10 de agosto o Dia Nacional de Mobilização, com atos nos estados e no Distrito Federal.

