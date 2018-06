S. FED – Programa de amparo a agricultores familiares será debatido em audiência

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) promove na terça-feira (3) audiência pública interativa para avaliar o Programa Garantia-Safra, do governo federal. A reunião tem início às 11h na sala 3 da Ala Alexandre Costa.

A reunião faz parte do processo de avaliação pela CRA neste ano da política pública dos programas Garantia-Safra e de Aquisição de Alimentos (PAA).

Na avaliação da senadora Ana Amélia (PP-RS), uma das autoras do requerimento para realização do debate, o programa Garantia-Safra contribui para erradicar a pobreza de famílias carentes, ao promover pagamento de benefício de caráter humanitário a pequenos agricultores que perderam a safra.

Para o debate, foram convidados representantes da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), do Tribunal de Contas da União (TCU), da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará (SDA), da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

Fonte: www12.senado.leg.br