S. FED – Lindbergh afirma que políticas de Temer causaram exclusão social

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) denunciou o que considera serem as consequências sociais das políticas do presidente Michel Temer. Ele mencionou que, de julho de 2017 até agora, já ocorreram 111 aumentos no preço da gasolina e que algo parecido aconteceu com o botijão de gás. Apontou que um 1,2 milhão de pessoas voltaram a cozinhar com fogão à lenha e até com fogareiro à álcool.

O parlamentar destacou também o aumento da mortalidade infantil e da incidência de doenças ligadas à desnutrição, como a tuberculose. Acrescentou que o Brasil está voltando ao mapa da fome e deu como exemplo o estado do Rio de Janeiro, onde, de um ano para cá, o número de pessoas em pobreza extrema passou de 143 mil para 480 mil.

O senador fluminense se referiu igualmente ao grande número de jovens que abandonaram os estudos universitários e à altíssima taxa atual de desemprego. E apresentou como exemplo contrário e positivo a política seguida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Porque o segredo daquele período do Lula era o seguinte: quando você melhorava pra todo mundo, para o povo trabalhador, quando tinha o dinheiro no bolso, aquilo estimulava a economia. Agora não, é só desemprego, mais 1,4 milhão neste trimestre, é só retirada de políticas sociais, tão acabando com tudo. O crescimento da mortalidade infantil é pela suspensão de programas, programa da cegonha, programa de aquisição de alimentos.

