S. FED – Gleisi acusa governo de incompetência na gestão da economia e de descaso com o povo

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que o governo não tem capacidade para gerenciar a economia do país, ao citar notícias divulgadas pela imprensa que indicam aumento do preço do frango, impasse nas negociações da tabela do frete dos caminhoneiros e redução da estimativa de crescimento do PIB em 2018.

Ela ainda criticou os que, na campanha eleitoral, querem se eleger atendendo aos interesses do mercado e deixando de lado os anseios do povo.

Gleisi afirmou que mais de 50% da população sobrevive com dois salários-mínimos, fato que exige das autoridades mais atenção às políticas sociais do que aos números da economia.

— Quem tem que ir pro Orçamento da União não são só juros da dívida, é povo. Agora, cortaram todos os programas sociais. Estão cortando o bolsa-família, estão cortando programas sociais nas áreas da educação e saúde. Vocês estão aumentando o sofrimento de gente.

Fonte: www12.senado.leg.br