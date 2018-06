S. FED – Fátima registra o lançamento da pré-candidatura de Lula à Presidência

A senadora Fátima Bezerra (PT-RN) informou que na última sexta-feira (8), na cidade de Contagem, em Minas Gerais, foi lançada nacionalmente a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. No dia seguinte, ainda conforme a parlamentar, o Instituto Datafolha divulgou pesquisa, segundo a qual Lula continua a ser o preferido da “maioria expressiva” da população para ocupar a Presidência.

— A pesquisa do Datafolha, depois de toda essa perseguição brutal contra Lula – política, judicial, essa prisão injusta, arbitrária – está aí: Lula, simplesmente, com índices consagradores. Vamos lá: Lula possui 30% dos votos caso seja candidato. Não é só isso: 30% dos eleitores declaram que votariam, com certeza, em quem Lula indicasse — afirmou Fátima em discurso no Plenário do Senado, nesta terça-feira (12).

A senadora avaliou que o resultado da pesquisa é a resposta do povo àqueles que rasgaram a Constituição, que atentaram contra a democracia, que colocaram o Brasil no abismo e na tragédia social. Ainda de acordo com Fátima Bezerra, a sociedade não aguenta mais tanto desemprego, e as famílias pobres passam cada vez por mais dificuldades.

Fonte: www12.senado.leg.br