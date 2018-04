S. FED – Eduardo Amorim acusa governo de Sergipe de inaugurar centro de Nefrologia inacabado

O senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) manifestou indignação, nesta terça-feira (10), em Plenário, com a inauguração de um Centro de Nefrologia inacabado no Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju. Segundo ele, um dia após a solenidade, que teve corte de faixa e protocolo oficial, a estrutura do Centro de Nefrologia, que não está pronto, foi desmontada.

— Como é admissível que a Secretaria de Estado da Saúde inaugure um centro de Nefrologia e Hemodiálise no Hospital de Urgência de Sergipe e, no dia seguinte, o cenário seja desmontado? Pois é, foi isso que aconteceu. Imagens e vídeos do centro desmontado um dia a inauguração circularam nas redes sociais neste fim de semana — afirmou o senador, ressaltando que o telejornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, repercutiu a notícia, mostrando que está tudo inacabado, desde a parte elétrica até a própria estrutura dos leitos.

De acordo com o senador, a obra não estava pronta. O centro foi oficialmente inaugurado com anúncio de que teria 16 máquinas de hemodiálise e mais de 30 leitos na enfermaria, duplicando a capacidade atual de atendimento.

— Até quando o nosso estado, o nosso povo, o país, vão suportar esse tipo de gestor, esse tipo de político?

Amorim lembrou que o Senado promoveu recentemente uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Rim, onde se verificou um crescimento da demanda por atendimento, sem aumento da estrutura para atender doentes renais. O senador informou ainda que o Ministério Público deverá investigar como o centro foi inaugurado se não tinha condições de funcionar.

— Diante de todo esse quadro, repito: é inaceitável, é inadmissível a crueldade, a falta de respeito, a falta de responsabilidade do governo de Sergipe com esses pacientes, com o povo sergipano.

Fonte: www12.senado.leg.br

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado