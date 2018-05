S. FED – Ataídes Oliveira afirma que juros do cartão de crédito são abusivos e criminosos

Em discurso nesta quinta-feira (24), o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) criticou duramente a taxa de juros cobrada pelas operadoras de cartões de crédito. Ele salientou que os juros do crédito rotativo dos cartões ultrapassaram 490% anuais em 2016 e 330% em 2017.

De acordo com o senador, mais de 52 milhões de brasileiros usam cartões de crédito e estão sujeitos a juros “abusivos e criminosos”. Ele afirmou que essa realidade foi o que o motivou a pedir a criação da CPI dos Cartões de Crédito, da qual é presidente.

Ataídes disse que a CPI já promoveu três audiências públicas e ouviu representantes da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito (Abecs), da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), das empresas Cielo, Getnet e Redecard, do Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, entre outros.

O senador afirmou que o único participante das audiências que concordou que os juros são abusivos e criminosos foi o representante da Proteste. Acrescentou que está estudando a necessidade de pedir quebra de sigilos no âmbito da CPI.

Para Ataídes, há cartelização e concentração no sistema financeiro, que é quase todo de apenas cinco bancos: Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além disso, as bandeiras de cartão Visa e Mastercard detêm 90% do mercado de cartão de crédito no país, que movimentou mais de R$ 1 trilhão no ano passado.

— Temos que ter coragem de encarar esse poderio econômico — afirmou, antecipando que representantes dos bancos deverão ser ouvidos pela CPI na próxima semana.

