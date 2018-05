Rússia expressa preocupação

O governo da Rússia advertiu que uma “situação muito séria” pode surgir, agora que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou seu país do acordo nuclear internacional do Irã.

Ainda pela manhã, Peskov afirmou que “nem é preciso dizer que surgirá uma situação muito séria”, caso os EUA se retira-sem do acordo nuclear de 2015 entre o governo de Teerã e as potências globais. A Rússia foi uma das potências envolvidas no acordo, segundo o qual o Irã limitou seu programa nuclear em troca da retirada de sanções econômicas.