As sanções internacionais impostas à Coreia do Norte devem ser suspensas quando Pyongyang cumprir seus compromissos de desarmamento nuclear, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ao Conselho de Segurança da ONU ontem.

Falando na reunião do Conselho sobre a situação em torno da Coreia do Norte, o ministro russo destacou “os importantes progressos na resolução dos problemas da península coreana alcançados nos últimos meses”.

O ministro das Relações Exteriores russo lembrou que Seul e Pyongyang anunciaram sua intenção de aumentar a cooperação bilateral, e os norte-coreanos prometeram “desmantelar a usina nuclear de Tongchang e fechar as instalações nucleares em Yongbyon, o que nos dá esperança de que a situação nessa parte do mundo possa se estabilizar”.

Na opinião de Lavrov, enquanto a crise coreana está em processo de solução, os planos para restringir as restrições à Coreia do Norte, que o Ocidente impõe à comunidade internacional, “parecem cada vez menos oportunos”.

“As medidas tomadas pela Coreia do Norte no caminho do desarmamento gradual devem ser acompanhadas de um alívio das sanções”, insistiu o ministro das Relações Exteriores da Rússia.