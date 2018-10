Otimizar os processos, aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. Foi com essa proposta que a Rumo, maior empresa ferroviária do Brasil, em parceria com 4vants, startup de Curitiba (PR), elaborou a primeira POC (Prova de Conceito) em busca de soluções inovadoras para os serviços de inspeção dos trilhos e da faixa de domínio.

Utilizando um software de inteligência artificial, a startup realizou um teste de aero inspeção de 55 quilômetros em trechos da Serra do Mar no Paraná e na Serra de Santos, em São Paulo. Com uma câmera acoplada na locomotiva, o sistema gera um banco de imagens que detecta possíveis anomalias e otimiza o tempo de inspeção. A tecnologia permite identificar situações recorrentes na operação ferroviária, como bolsões, excessos de lastros, vegetações nos trilhos e invasões.

“Elaboramos as provas de conceito para testar e encontrar soluções rápidas de baixa e média complexidade que contribuam para a segurança da operação. Neste processo, as startups cumprem papel essencial com o dinamismo e a disposição em propor algo totalmente diferente do que foi tentado até então”, explica Roberto Rubio Potzmann, diretor de Tecnologia da Rumo.

A parceria entre as empresas foi negociada no Distrito Spark CWB, espaço de inovação em Curitiba liderado pela Rumo e outras grandes companhias brasileiras, que incentiva a troca de experiências com startups, especialistas e instituições de ensino e pesquisa.

“É uma iniciativa muito promissora e repleta de desafios. A interação que tivemos com a equipe de profissionais da Rumo permitiu trazer a nossa expertise em inteligência artificial para o setor ferroviário”, explica Michel Sehn, fundador e CEO da 4vants.

Após os testes nas Provas de Conceito (POC), a próxima fase do projeto consiste em estudar novas aplicações da tecnologia para que possa ser integrada em definitivo para toda operação, explorando o potencial de análise computacional a partir das imagens capturadas por drones e câmeras fixas.