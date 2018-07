O deputado federal Rubens Bueno nunca esteve fora do epicentro político-eleitoral deste ano. Mas nesta quinta, 26, quando, de manhã, se encontrou longamente com o deputado Ricardo Barros, teria dado um passo mais firme para a vida de seu partido com vistas ao pleito de outubro: o PPS deve mesmo ficar com a candidatura de Cida Borghetti.

A adesão acrescenta tempo de televisão e forças à campanha de Cida, abalada nos últimos dias com a saída de Beto Richa da chapa da governadora. Abalo que deve se ampliar com a dada como certa saída de Fernanda Richa da Secretaria de Ação Social do Governo, o que significa, também, que a mulher de Beto Richa levaria um expressivo número de eleitores que, ao longo dos anos, foi encantando com seu carisma e sua capacidade de aglutinar pessoas. Nisso, é verdade, ela e Cida são imbatíveis.

Em troca da dada como certa entrada do PPS na chapa de Cida Borghetti, novas especulações foram imediatas. A mais forte colocando Rubens Bueno como virtual candidato ao Senado. Pode ser.

A filha de Rubens, Renata Bueno, ex-vereadora em Curitiba, e ex-deputada federal na Itália (representante dos italianos da América do Sul) teve seu nome vocalizado – com insistência – no Centro Cívico, para eventual vice de Cida. A possibilidade de consumar-se a escolha é muito estreita.

Um deputado da base governista dizia ontem: “Não, duas mulheres concorrendo na chapa, não. Afinal, Cida não perdeu o juízo e o machismo não está erradicado de vez …”

PUCPR, terceira particular do país, amplia perspectiva internacional

Times Higher Education (THE) avaliou 129 universidades latinas, dentre as quais 43 brasileiras. PUCPR lidera o ranking paranaense nas categorias “perspectiva internacional” e “citações em pesquisas”

Considerado um dos mais relevantes e prestigiados rankings na área de educação superior, o britânico Times Higher Education (THE) divulgou em 18 de julho o resultado do Ranking das Universidades da América Latina (assunto que a coluna abordou amplamente).

No resultado do THE se destacam as colocações de 43 instituições públicas e privadas brasileiras.

Classificada na posição 41-42 no Ranking da América Latina e em 19ª entre as 43 universidades brasileiras examinadas, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) ocupa o terceiro lugar entre as universidades privadas, atrás apenas da PUC-Rio e da PUC-RS.

Quando comparada ao Latin America University Rankings 2017, a PUCPR melhorou seus indicadores nos cinco critérios avaliados pelo THE: ensino, pesquisa, citações, perspectiva internacional e recurso vindo da indústria.

“Ao analisarmos o Ranking THE, percebemos que as Pontifícias Universidades Católicas estão bem colocadas no índice de citações, relação com indústria e perspectiva internacional. Já as universidades públicas têm boas colocações em ensino e pesquisa, categorias em que o volume de publicações leva vantagem”, salienta o reitor da PUCPR, professor Waldemiro Gremski.

Dos cinco critérios analisados pelo THE, a PUCPR lidera o rankings das universidades paranaenses em dois deles: “citações” e “perspectiva internacional”.

“Somos a oitava universidade do Brasil em impacto das pesquisas, que se mede a partir do número de citações em publicações científicas. Nesse critério, a UFPR ficou em 30º lugar, atrás também da UEPG e da UEL (confira no quadro as sete universidades paranaenses ranqueadas)”, explica Gremski.

Em relação à perspectiva internacional, que mede a proporção de estudantes e professores estrangeiros e colaboração internacional de cada universidade, a PUCPR está na 22ª posição, seguida pela UFPR em 27ª, pela UTFPR em 29ª e UEM em 35ª.

Nos três demais critérios ranqueados, a “relação da universidade com a indústria” – que avalia a quantidade de convênios e projetos com o mercado, além das inovações proporcionadas pelas parcerias – a PUCPR só perde para a UTFPR, ocupando o segundo lugar entre as instituições do estado.

“Nosso posicionamento na categoria de ‘pesquisa’ também merece destaque: temos 29 cursos de mestrado e doutorado e ocupamos a terceira posição no ranking do Paraná, em comparação com os mais de 130 cursos oferecidos pela UFPR (a primeira colocada) e os 70 cursos da UEL (em segundo lugar)”, enfatiza o reitor.

Por fim, o critério “ensino” é a área em que a PUCPR mais investe em melhorias, especialmente na graduação, segundo Gremski. “Estamos lutando para fazer as mudanças necessárias, o que já começa a se refletir nos rankings: avançamos de 40.9 pontos para 55.4 pontos nessa avaliação do ambiente de aprendizagem. Vale lembrar também que este é o único dos cinco critérios que não é objetivo, e sim avaliado a partir de perguntas enviadas a professores universitários”, pontua.

Na edição deste mês de julho do Jornal Universidade, que se edita há 20 anos em Curitiba e destinado a meios universitários, o assunto PUCPR no ranking THE é abordado pelo jornalista André Nunes.

O jornal é encontrado em instituições universitárias, como FAE, PUCPR, UNINTER – e em livrarias, como Vozes, Paulus, Paulinas. Distribuição gratuita.

Acompanhe a eclipse lunar neste dia 27

O FTD Digital Arena convida os interessados por astronomia a acompanhar o eclipse lunar total do próximo dia 27. O espetáculo, visível somente com telescópio, acontecerá no início da noite. O eclipse total lunar é um fenômeno onde a Lua está na fase cheia e fica totalmente encoberta pelas sombras projetadas pela Terra.

Na ocasião, o físico João Carlos de Oliveira acompanha a ação e estará disponível para esclarecimento de dúvidas a respeito da ação da natureza que no passado já intrigou muito a humanidade.

O FTD Digital Arena é a primeira plataforma de tecnologia digital fulldome, com imersão 360º, multicultural do Brasil. Um espaço tecnológico e multidisciplinar localizado no Campus Curitiba da PUCPR.

Local: em frente ao FTD Digital Arena, a partir das 17h30 às 19h30.

Não se deve adiar gravidez, alerta movimento da fertilidade

Neste sábado, dia 28 de julho, Curitiba vai receber o Movimento da Fertilidade, evento inédito e gratuito que será realizado no Parque Barigui. Promovida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), a ação visa conscientizar jovens sobre a importância de preservar a fertilidade natural e as limitações do sistema reprodutivo.

Durante a manhã, das 8h às 11h, o Movimento da Fertilidade vai promover ações voltadas para a saúde, entre elas atividades esportivas e recreativas, orientação nutricional, quick massagem e um bate-papo com especialistas que vão focar em hábitos de vida saudáveis e alternativas existentes para preservar a saúde reprodutiva.

“Com a realização do Movimento da Fertilidade queremos alertar uma parcela da população que desconhece os riscos de adiar a gravidez e, também, informar que existem alternativas para quem opta em ter um filho após 35 anos”, explica o especialista em reprodução humana Álvaro Ceschin, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e representante do evento na cidade de Curitiba.

No Brasil, o número de mulheres que optam por ser mãe após os 40 anos aumentou 49,5% nos últimos anos. Os dados do Ministério da Saúde não são recentes, mas reiteram o pensamento atual das mulheres. “Ter filhos hoje não está na fila de prioridades quando se está com idade entre 20 e 30 anos. Nesta faixa, as mulheres valorizam os estudos e a carreira, por exemplo”, esclarece Ceschin.

No entanto, é preciso entender que a idade é um fator determinante para a fertilidade da mulher e do homem. Ao longo da vida, os óvulos envelhecem e a produção de espermatozoides perde qualidade e é justamente isso que o movimento quer reforçar. “Uma parcela da população desconhece os riscos da uma gravidez tardia, que pode ter consequências para a saúde da mãe e do bebê. A decisão de ter um filho tem sido tomada cada vez mais tarde. O percentual de mulheres que adiaram as gestações entre 30 e 39 anos aumentou de 22,5% para 30,8% (IBGE). Todo esse processo demanda um planejamento prévio”, complementa o especialista.

Álvaro Ceschin explica ainda que a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida não defende o uso das técnicas de reprodução assistida como primeira opção àqueles que desejam engravidar, pois o momento adequado para recorrer à assistência especializada é a partir do momento em que as mulheres interrompem o uso do método contraceptivo e, após um ano de relação sexual, não conseguem engravidar. “Se a idade da mulher for acima de 35 anos, recomenda-se orientação com 6 meses de tentativas. Caso haja algum fator identificado, como distúrbios menstruais ou infecções pélvicas anteriores, o acesso deve ser imediato”, completa Dr. Álvaro Ceschin.

(fonte: Eduardo Bertinati)

Panorama do Turismo mostra Foz

Circulando o número de junho da revista Panorama do Turismo. É obra do incansável jornalista e publisher Julio Cesar Rodrigues, que com Antonio Claret Rezende e Julio Zaruch forma o trio que mais conhece a área, na nossa imprensa.

Agora, através do projeto editorial desenvolvido em parceria com o Grupo BRT, a revista destaca os atrativos de Foz do Iguaçu, cidade paranaense localizada na tríplice fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai. Destino singular, ela oferece a exuberância das Cataratas do Iguaçu, a grandiosidade de Itaipu, possibilidades de compras, hospedagem para todos os bolsos, multiplicidade de culturas e credos, e muito mais.

Piana, Bittencourt e Nauiack: forte trio da Fecomercio-PR

Se consumada, como tudo sugere, a indicação de Darci Piana, presidente licenciado da Fecomercio-PR, para vice de Ratinho Junior, o comando da instituição ficará por bom tempo nas mãos do presidente do Sindilojas de Curitiba, Ari Bittencourt, tendo como seu substituto imediato o muito bem articulado negociador político-empresarial Paulo Nauiack, liderança do ramo de representantes comerciais, local e nacional. Nauiack é segundo vice da Fecomercio.

Tanto Bittencourt quanto Nauiack foram personagens de meu livro “Vozes do Paraná, Retratos de Paranaenses”. Eles têm histórias de vida muito singulares, na vida do comércio paranaense.

Cida: ‘Novo modelo do pedágio terá mais obras e tarifa 50% mais baixa’

A governadora Cida Borghetti disse nesta terça-feira, 24, em Cascavel, que o novo modelo de pedágio que será implantado no Paraná terá que contemplar mais obras nas estradas federais e tarifas, em média, 50% mais baixas do que as praticadas atualmente. Cida participou da primeira reunião pública de trabalho sobre o novo ciclo de concessões rodoviárias. O encontro reuniu lideranças da região Oeste, dirigentes de entidades do setor produtivo e de outros segmentos da sociedade, secretários, prefeitos e presidentes de associação de municípios.

A intenção do Estado, explicou Cida Borghetti, é iniciar os processos licitatórios das novas concessões em 2020 para que, em 2021, as vencedoras possam assumir as concessões. “Estamos começando a definir, junto com a sociedade, um novo modelo de concessão, que alie mais obras e tarifas mais justas. Queremos saber o que cada região precisa, quanto quer pagar e quais são as obras necessárias para cada uma”, disse.

(Blog Fábio Campana)

Quem é Rodrigo Reis?

Ainda pouco conhecido o grande público eleitor, o nome do moço começa a ser trabalhado pelo nanico PRTB com vistas ao Senado. O partido deve homologar seu nome neste sábado, dia 28, em convenção marcada para 14 a 18 horas, na Sociedade URCA, Rua Albano Reis, Centro Cívico.

Curitiba é a capital que mais atrai aos museus

Curitiba e Belo Horizonte são as capitais brasileiras que registram os maiores índices de visitas a museus, segundo pesquisa da agência Leitura e Data Folha. O MON seria o grande responsável pelo recorde de visitantes que a Capital registra.

Estilo de vida

Como distinguir os 6 tipos de depressão

Javier Fiz Pérez (*)

Agir para combater o mais rápido possível um estado de espírito que impede que aproveitemos a vida

É conveniente distinguir depressão clínica (patológica) e seus vários distúrbios dos momentos particulares de desânimo e depressão superficial.

Em situações graves e disfuncionais, o mais conveniente é ir a um médico para intervir o mais rápido possível.

Por outro lado, o melhor remédio para manter um equilíbrio emocional e de atividade na vida é aplicar uma prevenção saudável.

A vida está em nossas mãos porque a recebemos com o dom da liberdade. Cabe a nós viver da maneira mais positiva possível sempre buscando nossos objetivos e ideais.

P- O que é depressão?

Sentir-se triste, melancólico, infeliz, abatido ou sem ânimo por alguns períodos curtos ou circunstâncias específicas é absolutamente normal.

Quando falamos de depressão clínica nos referimos a um transtorno de humor em que os sentimentos de tristeza, perda, raiva ou frustração interferem na vida diária durante um período de semanas ou meses.

É necessário considerar que a depressão pode aparecer em todas as idades, tanto em idosos, como nos jovens e nos adolescentes, apresentando sintomas diferentes em cada estágio da vida, como é no caso das crianças (desempenho escolar etc.).

P – Quais seus sintomas?

Irritado ou com baixo humor na maioria das vezes.

Dificuldade em dormir ou dormir excessivamente.

Grande mudança no apetite, muitas vezes com ganho ou perda de peso.

Cansaço e falta de energia.

Sentimentos de inutilidade, sente ódio de si mesmo e culpa.

Dificuldade de concentração.

Movimentos demasiado lentos ou rápidos.

Inatividade e abandono das atividades usuais.

Sentimentos de desesperança e abandono.

Pensamentos repetitivos de morte ou suicídio.

Perda do prazer e interesse em atividades que geralmente o fazem feliz.

Desinteresse na vida íntima e sexual do cônjuge.

P – Quais os tipos de depressão?

Depressão maior: acontece quando os sentimentos de tristeza, perda, raiva ou frustração interferem na vida diária por semanas ou por períodos mais longos.

Transtorno depressivo persistente: este é um humor depressivo que dura 2 anos. Ao longo desse período de tempo, você pode ter momentos de depressão maior juntamente com momentos em que os sintomas são menos graves.

Depressão pós-parto: muitas mulheres sentem-se um pouco deprimidas depois de terem um bebê, mas a verdadeira depressão pós-parto é mais intensa e inclui os sintomas da depressão maior.

Transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM): sintomas depressivos que ocorrem uma semana antes da menstruação e desaparecem após a menstruação.

Transtorno afetivo sazonal (SAD): ocorre com maior frequência durante as estações de outono e inverno e desaparece durante a primavera e o verão, provavelmente devido à falta de luz solar.

Depressão maior com características psicóticas: acontece quando uma pessoa sofre de depressão com uma falta de contato com a realidade (psicose).

P – Como agir contra a depressão?

O melhor remédio, quando não há problemas biológicos na depressão, é a prevenção que busca um equilíbrio saudável na vida.

Para isso é necessário agir, porque quando mantemos certo nível de atividade, nos sentimos úteis e adquirimos certa sensação de controle sobre a nossa vida.

É por isso que é de vital importância que todos, independentemente das circunstâncias da nossa vida, reservemos um espaço todos os dias para fazer as coisas que desfrutamos, com as quais podemos desconectar do ritmo automático do dia a dia e ficar em paz com nós mesmos.

Um problema que geralmente aparece nas pessoas deprimidas é que elas perderam a habilidade de desfrutar da vida, as coisas sobre as quais elas eram apaixonadas já não são mais importantes, então, quando você pergunta quais atividades que elas gostam, elas não sabem o que responder.

Algumas dicas para que momentos de tristeza não se transformem em depressão:

Tenha hobbies e pratique-os tanto quanto você puder.

Defina metas e lute para alcançá-las, isso fará você se sentir vivo.

Seja como for, não se esqueça de reservar momentos para você e para fazer o que você gosta.

Não deixe seu humor determinar seu nível de atividade.

(*) JAVIER FIZ PÉREZ, psicólogo em Espanha, colaborador do portal Aleteia