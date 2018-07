Nesta segunda-feira (30/7), o prefeito Rafael Greca foi até a Rua Professor Júlio Theodorico Guimarães, no Pinheirinho, ver de perto como estão os trabalhos da equipe contratada pela Prefeitura para fazer a revitalização de 960 metros da via.

“É quase um quilômetro. Aqui é a espinha dorsal de um setor do Pinheirinho. E para qualificar esta importante obra, a presença do prefeito”, disse Greca, acompanhado de equipes das secretarias de Obras Públicas e da Defesa Social e da Administração Regional do Pinheirinho.

“Esta revitalização é para o bem do povo do Pinheirinho e de toda Curitiba”, ressaltou o prefeito. Além da Júlio Theodorico Guimarães, por onde passa a linha de ônibus Maria Angélica, a Prefeitura revitaliza a Rua Francisco Claudino Ferreira, trecho do alimentador Pirineus. Juntas, as duas ruas estão sendo revitalizadas numa extensão de 1.390 metros.

Por serem trajetos de linhas de ônibus, o presidente da Associação de Moradores dos Conjuntos Voluz, Lages, Campeche e Raksa, Leandro dos Santos, destacou a importância da pavimentação das duas ruas.

“A primeira demanda da população, que é a Francisco Claudino, está fantástica. Ela conecta com importantes regiões. Por esta rua, ao sul vamos para o Bairro Novo e ao norte para a Linha Verde”, disse Leandro.

No cruzamento das duas ruas fica uma quadra de esportes e na região também estão o Colégio Estadual Professora Etelvina Cordeiro Ribas e a Unidade de Saúde Maria Angélica. “Ficou bom para o lazer, para a Educação e para a Saúde”, completou Leandro. “Estas pavimentações são essenciais para a comunidade e para o desenvolvimento da região.”

A revitalização da Rua Francisco Claudino Ferreira foi feita entre a Padre Rafael José Kalinowski e a Professor Júlio Theodorico Guimarães. Na Rua Professor Júlio Theodorico Guimarães, o trecho é entre a Francisco Claudino Ferreira e Cid Marcondes de Albuquerque.