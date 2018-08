O prefeito Rafael Greca foi até o Pilarzinho, na tarde desta terça-feira (21/8), para ver início do trabalho de pavimentação da Rua Antônio Cesar Casagrande, que será feito desde o cruzamento com a Alexandre Von Humboldt até a Raposo Tavares. A pavimentação com asfalto substitui o antigo antipó da rua.

No ponto em que a Antônio Cesar Casagrande cruza a Rua Pedro Racoski, o prefeito, o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel, e a administradora da Regional Boa Vista, Janaína Gehr, conversaram com moradores, comerciantes, lideranças da comunidade.

“Estamos fazendo mais de meio quilômetro nesta rua, que tem até abaixo-assinado dos moradores de anos. A Rua Antônio Cesar Casagrande é a ligação da Cruz do Pilarzinho e está a meio caminho da Avenida Fredolin Wolf. É também a rua onde morou o escritor Paulo Leminski, que faria aniversário no dia 24 de agosto”, disse o prefeito, acompanhado dos vereadores Mauro Ignácio, Colpani e Dr. Wolmir.

O serviço é resultado de convênio feito pela Prefeitura e acompanhado pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Nesta rua, a pavimentação é feita numa extensão de 550 metros e o custo é de R$ 306 mil.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Primavera, Eduardo Silva, mostrou ao prefeito o abaixo-assinado feito pelos moradores para pedir a pavimentação da rua de antipó.

“Nós também fizemos o pedido em audiências da LOA (Lei do Orçamento Anual) e nos encontros do Fala Curitiba”, completou o empresário. “Ela é uma das principais ligações entre a Cruz do Pilarzinho e o Jardim Cosmos, o Jardim Primavera e outras comunidades. E desafoga a Rua Amauri Lange Silvério”, contou.

O aposentado Pedro Ponczek mora na região há 22 anos e disse que a Rua Antônio Cesar Casagrande estava abandonada. “Estamos a quatro ou cinco quadras da Cruz do Pilarzinho. Esta é a rua que dá acesso ao bairro”, disse o morador.

Vizinho de Ponczek, o jardineiro Valdir de Assumpção lembra que a rua só tinha buraco. “O asfalto vai valorizar os imóveis”, comentou.