Um dos momentos que fugiu ao marasmo deste primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado foi o momento em que o candidato Dr. Rosinha (PT) foi chamar Ratinho Jr. (PSD) e o tratou por Beto Richa. Irônico, Rosinha disse que a forma de falar, as propostas e a maneira de se portar no debate eram tão iguais as de Beto Richa que ele diz ter se confundido. Visivelmente irritado, Ratinho Jr. disse que as barbas brancas do Dr. Rosinha deveriam ser motivo para este comportamento ser evitado no debate. Nunca um ‘não candidato’ ao governo foi tão citado num debate, como Beto Richa na quinta-feira.