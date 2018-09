A Rosadinha está de volta ao Rio de Janeiro. A ação dos Hiper e supermercados Extra começa nesta sexta-feira (28) e vai oferecer descontos de até 40%, em mais de seis mil produtos. A campanha antecipa a temporada de ofertas do varejo fluminense e prevê um aumento no volume de vendas de até 20% para este ano durante o período da promoção.

“Serão mais de 500 fornecedores oferecendo aos clientes promoções e condições especiais de pagamento em todas as categorias, além de parcelamento em até 3x sem juros para compras de alimentos no Cartão Extra. A rede espera um crescimento de 20% em vendas, na comparação com o mesmo período do ano passado”, destaca Christianno Sanguinetti, Gerente Comercial do Extra.

Além das tradicionais ofertas em alimentos que mobilizam os consumidores para o Extra mais próximo de suas casas, a Rosadinha ainda terá descontos e condições imperdíveis de parcelamento para as categorias Bazar, Têxtil, Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos.

Promoções

Ainda como parte das promoções da campanha, na compra de R$ 200,00 nas lojas Extra, o cliente ganha um cupom promocional de R$ 0,15 de desconto por litro de qualquer combustível ou M³ de GNV (Gás Natural Veicular) para utilizar nos Postos Extra do Rio de Janeiro. Serão 2 períodos: compras de 28 a 29/09 no Extra Hiper e Super – resgate de 28 a 30/09 nos Postos Extra. Compras de 05 a 06/10 no Extra Hiper e Super- resgate de 05 a 07/10 nos Postos Extra.