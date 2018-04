Rodrigo Koxa bate o recorde da maior onda surfada – 24,38 metros.

É oficial: Está batido o recorde do mundo que durante anos pertenceu ao havaiano Garreth McNamara, com uma onda surfada na mundialmente famosa Nazaré, em Portugal.

A maior onda surfada no mundo continua a ser da Praia Norte, mas o novo detentor do recorde é agora Rodrigo Koxa com uma onda que ultrapassou em 61 centímetros o anterior recorde do haiavano.

A onda surfada do brasileiro aconteceu 8 de novembro de 2017 e logo na altura muito se especulou a propósito de um eventual novo recorde do mundo.

A marca foi confirmada, em Santa Mónica, nos Estados Unidos, na entrega dos prêmios anuais das ondas XXL, pela Liga Mundial de Surf.

A onda de Rodrigo Koxa foi validada com 24,38 metros (80 pés) e confirmada no evento como “um novo recorde do Guinness”, na posse de Rodrigo Koxa.

O brasileiro não conteve a alegria no momento de subir ao palco e receber o troféu. Reprodução do Video na internet, créditos de MURIONGOFILMS.