Após quatro anos fechado, a antiga unidade central do Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, foi reaberta na segunda-feira, com novo nome e estrutura. Chamado de Hospital do Centro, o hospital conta com 120 leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 45 de UTI e 75 de enfermagem. A inauguração contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi.

A unidade do centro foi a primeira sede do Hospital do Rocio. Em 2014 teve de ser fechada depois que fortes chuvas de granizo danificaram a estrutura física e equipamentos. Na ocasião, 386 pacientes tiveram de ser transferidos do local em poucas horas. No mesmo ano, um novo complexo do Hospital do Rocio foi inaugurado em outra região de Campo Largo, com capacidade para realizar 4.000 atendimentos ao mês.

Para o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, o Hospital do Centro, que, assim como o Hospital do Rocio é um estabelecimento privado, mas credenciado a fazer procedimentos via Sistema Único de Saúde, será um importante reforço no atendimento à saúde na região.

“Dentro da proposta de um atendimento em saúde cada vez mais descentralizado, precisamos fortalecer as parcerias não apenas com os municípios, mas também com prestadores de serviços para oferecer à população atendimento qualificado e próximo de quem precisa”, destaca Nardi.

Para o atendimento via SUS, o hospital receberá recursos públicos de acordo com sua produção hospitalar, ou seja, conforme o número e complexidade dos procedimentos realizados. A estimativa é que mensalmente o hospital possa receber R$ 1,4 milhão em recursos públicos.