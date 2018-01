Riotur divulga lista de desfiles dos blocos de rua

A Riotur divulgou, nesta segunda-feira (15), a agenda dos desfiles dos blocos no carnaval 2018. A expectativa é de que a festa reúna cerca de 6,5 milhões de foliões, sendo 1,5 milhão de turistas.

O carnaval 2018 do Rio engloba os tradicionais blocos de rua, a Arena Carnaval Rio, os desfiles na Marquês de Sapucaí, os grupos de acesso na Estrada Intendente Magalhães, bailes populares, blocos de enredo e de embalo e concursos. Nas ruas da cidade, haverá 473 blocos e 596 desfiles, que acontecem de janeiro até 18 de fevereiro. Megablocos estão concentrados no Centro e no Aterro do Flamengo, e os que desfilavam na praia do Pepê, na Barra da Tijuca, foram realocados.

No ano de seu centenário, o Cordão da Bola Preta segue desfilando no sábado de carnaval (10), pela Avenida Antônio Carlos, onde o Bloco da Preta desfila no dia 4, e o Bloco das Poderosas no dia 17. O Aterro recebe o Chora me Liga no dia 4, a Orquestra Voadora no dia 13 e o Monobloco no dia 18, fazendo sua tradicional festa de encerramento do carnaval carioca. Primeiro Amor e Vira-lata animam São Conrado no dia 27 e o Suvaco do Cristo faz seu tradicional cortejo no dia 4, pelas ruas do Jardim Botânico. O samba pede passagem e toma a Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, com o desfile dos Timoneiros da Viola, no dia 4. O carnaval também atravessa a Baía e aporta na Ilha de Paquetá, onde o Pérola da Guanabara desfila no dia 3. “O carnaval é a nossa maior manifestação cultural e tem a cara da cidade. Teremos desfiles em todas as regiões do Rio, dos pequenos aos megablocos, com públicos estimados que variam de 100 a 1,5 milhão de foliões. Estamos preparados, trabalhando integrados com órgãos públicos, cuidando para que a cidade ofereça aos cariocas e turistas uma festa grandiosa, com segurança, conforto e, claro, muita diversão!”, acrescenta Marcelo Alves, presidente da Riotur.

Números do carnaval

A Arena Carnaval Rio, no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, receberá shows de samba e pagode em um palco fixo, apresentações em trios elétricos e DJs, além dos desfiles de dez blocos ao longo de cinco dias de festa. A Arena terá entrada gratuita e capacidade para 100 mil pessoas por dia, com acesso controlado por catracas eletrônicas que farão a contagem do público. A Riotur estima receber de 20 a 40 mil pessoas por dia no espaço. De acordo com a Riotur, a ideia da Arena surgiu a partir do interesse de oferecer um novo atrativo na região da Zona Oeste, que dispõe de transporte com as linhas do BRT.

Confira abaixo a programação da Arena Carnaval Rio*:

Sábado, 10 de fevereiro

9 às 11h – Carrossel de Emoções

11 às 12h – Escola de Samba

12 às 14h – Giro do Arar

Domingo, 11 de fevereiro

9 às 11h – Lexa

11 às 12h – Escola de Samba

12 às 14h – Bola Preta

Segunda-feira, 12 de fevereiro

9 às 11h – Primeiro Amor

11 às 12h – Escola de Samba

12 às 14h – Chora Me Liga

Terça-feira, 13 de fevereiro

9 às 11h – Empolga às 9

11 às 12h – Escola de Samba

12 às 14h – Bangalafumenga

Quarta-feira, 14 de fevereiro

9 às 11h – Sargento Pimenta

11 às 12h – Escola de Samba

12 às 14h – Atração Surpresa

* sujeito a alterações