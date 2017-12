O Ministério da Justiça definiu nesta quinta-feira, dia 28, o envio de um pelotão com mais 30 homens da Força Nacional para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte. Policiais e bombeiro militares do Estado decidiram manter a paralisação das atividades ostensivas e não sair às ruas com viaturas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.