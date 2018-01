Richa vistoria maior viaduto em construção no Paraná

O governador Beto Richa vistoriou nesta terça-feira (23) as obras da Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), principal ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara e maior obra rodoviária em andamento na Região Metropolitana de Curitiba. Richa esteve no viaduto que está sendo construído em Pinhais e que vai isolar a linha férrea, que hoje atravessa a rodovia, eliminando riscos de colisão entre veículos, pedestres e trens. A previsão de conclusão do projeto é para março.

O Governo do Estado está investindo R$ 213,7 milhões na modernização e duplicação de 14 quilômetros da PR-415. “Esta obra de duplicação é uma das principais demandas do Estado e está sendo aguardada há décadas. Depois de concluída garantirá a ampliação da capacidade de tráfego, conforto e mobilidade aos motoristas e pedestres”, disse o governador.

Ele afirmou que o viaduto (que fica próximo ao Expotrade Pinhais) é o maior em construção no Paraná com recursos do Governo do Estado. O elevado terá cinco faixas de rodagem – duas no sentido Curitiba e três no sentido Piraquara – 200 metros de extensão e 26,5 metros de largura. “Vai aliviar o trânsito desta área da Região Metropolitana de Curitiba”, disse. O projeto prevê ainda a implantação de uma rotatória debaixo do viaduto.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, disse que a obra será entregue no primeiro semestre deste ano e que cerca de 80% dela já está concluída e com tráfego liberado em pista dupla e tripla. “Será um dos principais acessos a Curitiba”, disse. “A região já concentra uma das principais movimentações de veículos do Estado, e com o planejamento adequado vai conseguir suprir esta demanda com segurança”, acrescentou.

O prefeito de Piraquara, Marcus Tesserolli, destacou que a cidade já sente os reflexos positivos da obra, mesmo que ainda não esteja 100% finalizada. “Piraquara será uma nova cidade, já estamos sentindo o impacto desta obra. Somos procurados por indústrias, o valor dos imoveis está crescendo, e as pessoas estão querendo morar no município. Chegar à Capital será muito mais rápido”, afirmou.

FECHAR O VÃO – Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), na semana passada foi concluído o lançamento das 18 vigas para fechar o vão central do viaduto, sobre a linha férrea, e também das seis vigas da alça de acesso ao bairro, lateral ao viaduto.

Esta etapa só pode ser feita depois de várias negociações com a concessionária da ferrovia Rumo e a anuência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Agora, estão sendo içadas com guinchos as lajotas, para em seguida ser colocado o aço e concretada a laje do viaduto.

FRENTES DE TRABALHO – Além da conclusão do viaduto, que concentra um grande número de trabalhadores, há várias frentes de trabalho simultâneas, como calçadas, ciclovias, terraplanagem, pavimentação e drenagem. No trecho de Pinhais, a obra está bem avançada. Em Piraquara, há vários serviços em execução no trecho após o Contorno Leste.

Os seis muros de contenção estão sendo finalizados, e na ponte sobre o Rio Atuba já foi feito o reforço das vigas. Agora falta concluir o serviço na parte superior. Uma trincheira e duas passarelas já foram concluídas. Também estão previstos no projeto dois bolsões de retorno.