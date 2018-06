Richa vira réu por causa de R$ 100 mil

Diante do volume de denúncias e acusações feitas contra o ex-governador Beto Richa é curioso ver que ele se tornou réu na Justiça Federal do Paraná por mau uso de R$ 100 mil, quando era prefeito de Curitiba. O juiz federal Nivaldo Brunoni, 23ª Vara Federal de Curitiba, acatou uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) de 2009, que acusa o tucano de ter aplicado verbas federais de saúde de maneira irregular enquanto era prefeito de Curitiba. O caso esteve no STJ, enquanto Richa era governador do Paraná, mas voltou à Justiça Federal quando ele perdeu o foro privilegiado ao deixar o cargo para concorrer ao Senado. Se for eleito em outubro, o processo deve voltar ao STF.