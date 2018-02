RICHA JÁ DECIDIU, POR MARCELLO E TAMBÉM PELO SENADO

Nos idos de março, o governador do Paraná, Beto Richa, terá uma decisão diante de si: anunciar se deixará ou não o comando do Palácio Iguaçu para disputar uma vaga no Senado.

Há quem diga que nebulosidade, se havia, há muito dissipou-se. Richa será candidato porque almeja instalar-se em Brasília e dar prosseguimento à sua carreira política, talvez com pretensões ministeriais. E também porque também não está aí – e toda a família pensa assim – para atrapalhar a incipiente carreira política do filho Marcello.

SALVE-SE QUEM PUDER

Seu cuidado em anunciar a renúncia deve-se em muito ao clima de “salve-se quem puder”, depois de longos sete anos e três meses em que foi governador com a tranquilidade rara de um mandatário paranaense que mandou e fez-se obedecer.

Desde 2004, Richa está à frente do Executivo, seja na esfera municipal, em Curitiba, seja no estado. Em 14 anos, deixou os adversários comendo poeira, bem ao estilo do piloto amador da Classe Turismo.

MIDAS REVERSO

Seu único desafio, se é que existiu, foi a primeira campanha à prefeitura. Que não se criem cenários para a ópera bufa que o fez candidato do PSDB, escalando Cassio Taniguchi como vilão. Na hora do voto, Richa era a terceira opção, até o então governador Requião escantear o concorrente do PMDB, abraçar-se ao petista Ângelo Vanhoni ainda no primeiro turno e manter assim, a tradição, de nunca conseguir eleger um prefeito peemedebista na capital enquanto abancado no Palácio Iguaçu. Donde o apelido Midas Reverso lhe cair tão bem.

LEÃO DA MONTANHA

Agora que parece repetir o bordão do “Leão da Montanha” e adotar uma estratégia de saída previsível, crescem as especulações sobre a permanência de Richa, em boa medida alimentadas por ele mesmo.

PAI E FILHO

Pois não se enganem. Richa é tão candidato ao Senado quanto seu filho, Marcello Richa, é candidato a deputado federal.

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral de 2006 estabeleceu que parentes de Chefe Executivo não podem se candidatar a cargo eletivo.

Com a pré-campanha do filho de Richa a pleno vapor fica difícil imaginar um erro tão trivial.

Ou o jovem Marcello estaria, por acaso, perdendo tempo em dinheiro, em acirrada campanha, e Beto Richa estaria pronto a ser a primeira pedra na futura carreira do jovem filho?

Os fatos estão aí: não custa enxergar realidades ainda não bem visíveis.

CIDA QUER FICAR

Trata-se de “mise-en-scène”. A ser repetida até quando Richa achar conveniente. Na hora certa (e ela aproxima-se), ele renuncia e transmite a Cida Borghetti o cargo de governadora, com a pretensão sabida de que nele ela pretende permanecer. E com muitas chances de se eleger em outubro, para o que tem um aliado top de linha, Ricardo Barros.

GASTEM O LATIM

Aos descrentes desse cenário, as conjecturas e especulações estão liberadas. Gastem o latim, se for necessário: “Quo vadis, Richa?” Para onde está indo Richa? E disponha-se a ouvir o mesmo tom desaforado que Jesus Cristo dirigiu a Pedro no caminho de Roma.

UMA NOITE ILUSTRADA NO LANÇAMENTO DA NOVA FASE DA REVISTA BONIJURIS

Cerca de 100 convidados estiveram presentes, quarta,31, no Palacete dos Leões (Espaço Cultura BRDE), em Curitiba, em noite que marcou o lançamento da revista jurídica Bonijuris em sua “segunda dentição”.

Com um projeto gráfico ousado e um conceito editorial que destoa de suas concorrentes no mercado nacional, a publicação, agora em seu ano 30, chega ao assinante, em todo o país, com 288 páginas, conteúdo moderno e a pretensão de conquistar o posto de maior e melhor do país no segmento jurídico especializado.

“NÃO PERECER”

“Somam-se, ao longo de três décadas, 3 mil artigos publicados e um sem número de decisões judiciais. É o histórico da Revista Bonijuris que chega renovada, sempre com a firme decisão de publicar e não perecer”, disse o desembargador do TJ-PR, Joatan Marcos de Carvalho, no discurso que abriu a cerimônia de lançamento.

O SONHADOR QUEIROZ

Dirigindo-se ao editor-chefe, Luiz Fernando de Queiroz, ele lembrou a importância da publicação no Brasil e no Paraná, destacando a sua persistência em tornar o projeto da revista uma realidade. “Nada disso seria possível sem o sonhador. E ele se personifica na figura de Luiz Fernando de Queiroz”.

BIMESTRAL

Com edição bimestral e 288 páginas, a Revista Bonijuris dá um salto para o futuro ampliando sua seção de doutrina jurídica, incluindo artigos de opinião a que se deu o nome de “Tribuna Livre”, adotando uma capa conceitual sempre com um tema em debate na sociedade, além de trazer, em cada número, uma entrevista que traz à tona temas que estão na pauta do meio jurídico. Tudo com uma roupagem jornalística, objetiva e aliada ao mundo virtual (em breve o site da revista também estreia renovado).

CLAYTON, ZARDO, SAMCHES…

O lançamento contou com a presença, entre outros, dos desembargadores do TJ-PR, Lauro Laertes, Clayton Maranhão e Rosana Andriguetto de Carvalho, dos advogados Luiz Carlos da Rocha e Francisco Zardo (Dotti Advogados), do jornalista Rafael de Lala, Anita Zippin, presidente da Academia de Letras José de Alencar e de seu vice, Ariosvaldo Trancoso Cruz, do professor Carlos Alberto Sanches, do desembargador aposentado Antônio Martelozzo e do professor de Filosofia do Direito, Luiz Fernando Coelho, a acadêmica da APL Adélia Woellner, o jornalista Luiz Augusto Juk, o presidente do Instituto dos Advogados do Paraná (IAP) Hélio Gomes Coelho Junior, além de familiares, amigos funcionários da Bonijuris e colaboradores da revista.

FAMILIARES

Registro especial para a presença da família imediata de Luiz de Fernando de Queiroz: a sempre jovial e clássica Elin, e os filhos André – braço direito de Luiz Fernando – e de Louise, que mora em Florianópolis.

Abaixo, fotos da cerimônia. (Crédito: Guadalupe Gelatina)

DORALICE ZANETTI, INESQUECÍVEL

Quem há muito tempo registrou a advertência de que “o diabo mora nas redações” acertou em cheio. Pois não é que uma das personagens mais valiosas do meu livro Vozes do Paraná, volume 10, Doralice Zanetti acabou sendo citada (na última coluna) como “Doraci”?

Doralice é inigualável, pela artista plástica que é – pérola de raro valor – e pela importância que seu trabalhou conquistou no Paraná.

A artista é mãe de uma prole de valor, profissionais liberais, e esposa do tributarista José Machado de Oliveira.

A história dela é preciosa.

MIGUEL NASSER FILHO: UMA VIDA SOB “SPOT LIGHTS”

Morreu, na semana, o advogado Miguel Nasser Filho, que na década dos 1970/80 foi um dos mais importantes empresários curitibanos, atuando na área de consórcios de automóveis. Tinha outros interesses empresariais e era, junto com a esposa, Diana Zippin Nasser, frequentador assíduo das colunas sociais. Boa parte do ano passava entre o Brasil e Paris, onde o casal tinha apartamento próprio.

Miguel Nasser Filho, um socialite, foi nome icônico da vida de Curitiba, desde os tempos de sua participação em política universitária e política esportiva universitária.

Depois de uma série de adversidades em seus negócios de consórcios, que faliram, Nasser Filho passou a ter vida reclusa, tendo se divorciado de Diana.

MÚSICA MELHORA RESULTADO DE ANTI-HIPERTENSIVO

Os efeitos benéficos de medicamentos anti-hipertensivos em curto tempo causam redução da pressão arterial e da frequência cardíaca. Um estudo em parceria entre a Unesp/Marília, Faculdade de Juazeiro do Norte (CE), Faculdade de Medicina do ABC e Oxford Brookes University (Inglaterra) verificou os efeitos da música sobre essa resposta fisiológica. Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports (grupo Nature).

“ELECTRA” E REMÉDIO

Nesse estudo foram estudados 37 indivíduos com hipertensão controlada (14 homens e 23 mulheres) em dois dias. Em um dia os voluntários eram tratados com medicamento anti-hipertensivo e os parâmetros cardiovasculares foram monitorados durante uma hora após a administração do remédio enquanto ouviam música por meio de um fone de ouvido (Someone like you, piano instrumental – Adele; Airstream – Electra; Hello, piano instrumental – Adele; Amazing grace [my chains are gone], instrumental – Chris Tomlin e Watermark – Enya). Em outro dia os pacientes realizaram o mesmo protocolo de pesquisa, porém, permaneciam com o fone de ouvido desligado, de modo que os dois dias foram aleatórios.

MAIS SENSÍVEL

Um método mais sensível para detectar alterações no coração, conhecido como variabilidade da frequência cardíaca, identificou que os medicamentos apresentaram respostas significantemente mais intensas sobre a atividade do coração quando os voluntários ouviam música. Como principal achado do estudo, os pesquisadores concluíram que a música intensifica os efeitos benéficos dos medicamentos.

PIRAQUARA RECEBE ÁRVORE SOLAR DIGITAL COM WI-FI

Na onda da inclusão digital, uma nova aposta de tecnologia chega a Piraquara. Na semana do aniversário da cidade, foi disponibilizada para a população a primeira árvore digital movida a energia solar no Parque das Águas. O aparelho, que irá funcionar 24 horas por dia, além de emitir sinal de Wi-Fi gratuito para até 100 pessoas ao mesmo tempo, oferece conectores de USB para carga de bateria, com capacidade de carregar até 16 celulares simultaneamente.

A árvore solar digital é feita com tecnologia sustentável. Ela capta a radiação do sol em cinco painéis fotovoltaicos, para garantir o funcionamento autônomo do aparelho.

O equipamento foi instalado sem custo para a prefeitura pela empresa Solus Energias, de Maringá. Cinco cidades brasileiras já estão utilizando a tecnologia da árvore da Solus (Maringá, São Paulo, Curitiba, Guarapuava, Pato Branco e Foz do Iguaçu) e várias outras estão interessadas.

Para viabilizar os custos de instalação e manutenção do equipamento, que ficam a cargo da empresa, as árvores podem ser usadas veículo de mídia digital para exploração de publicidade. Empresas privadas, universidades, condomínios ou clubes tem a opção de comprar ou locar os equipamentos.

VÁ CONHECER O GRANDE FOTÓGRAFO RAINIER

O Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões da América Latina, vai promover uma palestra gratuita – quarta, dia 7 -, com um dos maiores fotógrafos do mundo: o canadense Chris Rainier.

NATIONAL GEOGRAPHIC

O profissional é editor contribuinte das revistas National Geographic Traveler e National Greographic Adventure, além de ter diversos trabalhos publicados em veículos conceituados internacionalmente, entre eles o jornal The New York Times e as revistas Time e Life.

POVOS À MARGEM

Ao longo de mais de 40 anos de carreira, o canadense se especializou em documentar culturas e povos sub representados que vivem à margem da sociedade contemporânea, participando de diversas expedições por todo o mundo com o propósito de evidenciar a diversidade cultural.