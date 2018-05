“REVISTA BONIJURIS” DISCUTE O MEDO DO ESTADO DIANTE DO BITCOIN

A edição 651 da Revista Bonijuris, publicação jurídica especializada com circulação nacional, põe em debate as tentativas dos governos em regular os bitcoins (moedas virtuais) por temer que eles ameacem a soberania do Estado.

COMPRADOR E VENDEDOR

Parece teoria da conspiração. Mas não é. O que o bitcoin propõe é eliminar o intermediário, ou seja, descartar o banco e adotar o sistema peer-to-peer (ponto a ponto, parte a parte). O que significa depositar e debitar valores sem manusear a moeda. Já se faz isso na prática, e cada vez mais. O dinheiro de plástico – como são chamados os cartões de débito e crédito – assumiram função de ponta na negociação entre o comprador e o vendedor. Eliminando-se o intermediário, que é o banco, e o Estado, que estabelece as normas, restam apenas as duas pontas principais da negociação. Isso é bitcoin.

REGULAR OU NÃO REGULAR? EIS A QUESTÃO

A Revista Bonijuris traz depoimentos dos advogados paulistas Douglas de Castro e Renato Opice Blum, ambos especialistas em criptomoedas. Embora concorde que a moeda virtual é uma tendência irrefutável no mundo, Blum julga que a regulamentação é necessária, enquanto Castro diz que o blockchain, o livro de registro que anota as transações de cada correntista é suficiente para tornar idônea a transação. Ou é o primeiro passo.

O GRANDE SALTO

O documentário “Banking on Bitcoin” (Banco ou Bitcoin), disponível na Netflix, resgata o histórico das moedas virtuais no mundo antes de seu grande salto. Em 2013, quatro anos depois de surgir no mercado, a criptomoeda atingiu o maior valor até então. Uma unidade correspondia a US$ 1.242,00. Para que se faça um comparativo, em 2009, quando o bitcoin veio à tona, seu valor era irrisório: US$ 0,0076.

CRIPTOPUNKS

A história do bitcoin passa por estágios variados e tem condimentos de “tribos” de criptopunks, um grupo de criptógrafos interessados em diminuir a interferência do Estado na vida de cada um. Há quem acredite, por exemplo, que o pseudônimo Satoshi Nakamoto, criador do bitcoin, seja uma aglutinação dos nomes de quatro empresas peso-pesado no mundo asiático: Samsung, Toshiba, Nakamichi e Motorola. O que seria uma heresia no mundo libertário.

O ESTADO NA PAREDE

Especialistas ouvidos pela Revista Bonijuris, julgam que as novas tecnologias vão crescer e aparecer independente da regulação. É o caso, por exemplo, do Uber, que cresceu à revelia dos controles estatais e tende a alcançar patamares mais sofisticados e complexos, o que colocará uma questão imperativa para o Estado: ou segue em sua postura beligerante ou se rende em prol do bem-estar dos cidadãos.

LAVAGEM DE DINHEIRO

A principal crítica ao bitcoin, segundo Castro, se dá no sentido de que o sigilo e a descentralização das transações podem facilitar atividades ilícitas como o tráfico de drogas, a prostituição e a lavagem de dinheiro. “Ora, esses crimes já não são cometidos com a utilização de dinheiro físico apesar do controle estatal?”, indaga.

DADOS ESPALHADOS POR VÁRIAS MÁQUINAS

Castro observa que a investigação é complexa, mas não impossível. O Estado possui o mesmo grau de sofisticação que os criminosos para identificar os crimes de lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. “A tecnologia permite que as transações permaneçam gravadas no “blockchain”, que por sua vez não está concentrado em uma central, como ocorre com os bancos, mas espalhadas por várias máquinas de usuários, o que é mais um dado de segurança. “Um hacker não teria acesso aos dados bancários dos clientes em um sistema ‘blockchain’, coisa que ocorre frequentemente nos centros de informações das instituições financeiras”, afirma. “As críticas ao bitcoin e ao sistema que os controla são infundadas ou mal-intencionadas”.

FÁCIL ENTENDIMENTO

CANDIDATURAS (I):

BANCADA DO BOM SENSO

A assessoria do pré-candidato Ratinho Junior divulgou a seguinte informação, neste dia 8: “Nem lá, nem cá. Tudo depende da circunstância. O feriado prolongado de 1º. de maio serviu para a bancada liderada por Ratinho Jr (PSD e PSC) discutir sobre os rumos que os 17 deputados pretendem tomar no plenário da Assembleia Legislativa em relação ao governo de Cida Borghetti. A linha que o grupo adotou é a do bom senso. Quem define esse posicionamento é o deputado Guto Silva, do PSD, vice-presidente da Assembleia.

QUANDO DIVERGIR

“Nossa pauta será o diálogo e o bom senso, mas isso não significa ausência de divergência. Vamos divergir quando for necessário e quando o interesse público estiver acima das demandas do governo. Política não é intimidação nem pensamento único. A nossa bancada não estará alinhada a serviço do governo. A nossa bancada fará política com interesses coletivos. Sempre que houver interesse coletivo, estaremos a favor. Quando prevalecerem outros interesses, seremos contrários”.

CONSELHÃO DE RATINHO JUNIOR

Os presidentes estaduais dos cinco partidos que formam a base de apoio da pré-campanha de Ratinho Júnior ao Governo do Paraná participaram de um encontro no dia 7 pela manhã para a definição de um modelo de trabalho em conjunto. Ficou acordado que cada um dos cinco partidos (PSD, PSC, PRB, PR e PV) indicará cinco nomes que formarão uma espécie de conselho. Nesse novo modelo, o “conselhão” será o braço político para apoiar e orientar as ações nas bases de cada partido e em total integração com Ratinho Júnior.

Muito mais do que estar juntos no programa do horário eleitoral gratuito, querem atuar juntos também nas ações de campo, em todas as cidades e em todas as regiões do Paraná.

DEPUTADO COBRA PROMOVE AMPLA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ABORTO

Por iniciativa do deputado Cobra Repórter (PSD), será realizada no Plenarinho da Assembleia Legislativa, neste dia 9, quarta, às 9 horas, uma audiência pública que vai discutir um dos temas mais polêmicos da atualidade: o aborto. Ele é autor do projeto de lei nº 303/2017, que institui o Dia Estadual de Conscientização Contra o Aborto. A matéria já passou pelas comissões, inclusive a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

O 15 DE MAIO

Pela proposta, o dia 15 de maio ficará oficialmente designado como data para a campanha de conscientização.

Deverão participar da audiência pública setores ligados às igrejas, movimento feminista, parlamentares com interesse pela causa.

“Em que pese já termos uma legislação sobre o tema no Brasil, nosso objetivo é fomentar o debate sobre essa questão para darmos prosseguimento na tramitação do projeto. Para isso, queremos ouvir todos os lados. O meu posicionamento é em defesa da vida, mas queremos ampliar o debate”, afirma Cobra Repórter.

DEBATEDORES

Serão debatedores Dom José Antonio Peruzzo, Arcebispo da Arquidiocese de Curitiba; Carmem Regina Ribeiro, vice-presidente do Conselho Estadual da Mulher; Pe. Juarez Rangel, responsável pelo Núcleo de Bioética da Arquidiocese de Curitiba; Eliana Tavares Paes Lopes, coordenadora do PROMULHER da Defensoria Pública do Paraná; professor Hermes Rodrigues Nery, presidente da Associação Pró-Vida e Pró-Família e Helena Rocha, vice-presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB PR.

Também já confirmaram os deputados Cobra Repórter, propositor da audiência, Evandro Araújo e Pastor Gilson, vereador de Cascavel Alécio Espínola, Desembargador Ruy Muggiati do TJ-PR, Professor Rosires Pereira de Andrade, da UFPR e Pe. Edivan Pedro dos Santos, da Paróquia Santa Rita de Cássia de Londrina.

NEY LEPREVOST PEDE TÉCNICOS NO COMANDO DO CEASA

Dias atrás, o deputado Ney Leprevost manifestou publicamente sua admiração pela governadora Cida Borghetti, especialmente por sua capacidade de diálogo.

No dia 7, segunda, falando da tribuna da AL, depois de novamente elogiar a governadora, pediu-lhe que considere ser “essencial” que as funções diretivas do CEASA sejam ocupadas por técnicos. Exclusivamente por técnicos.

E elogiou o ex-secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, por ter agido assim com relação ao comando da central de abastecimento.

GOVERNO DO PARANÁ CRIA DIVISÃO POLICIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

O Paraná passa a contar com mais um reforço no combate a crimes econômicos e contra a administração pública. Nesta terça-feira (8), a governadora Cida Borghetti reuniu as forças de segurança pública do Estado e assinou o decreto que cria a Divisão de Combate à Corrupção.

Formada pelas polícias civil e militar – incluindo a polícia ambiental e rodoviária – pela Receita Estadual e Controladoria do Estado, a nova divisão passa a englobar o Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce) e coordenará as ações de combate a corrupção. A governadora explicou que a nova divisão terá atuação transversal, com ações de repressão mais eficientes.

“Com um trabalho conjunto e articulado, vamos avançar no combate a toda espécie de desvios, ilícitos e irregulares, no âmbito da administração pública e privada”, afirmou Cida Borghetti. “O que antes era uma prioridade, agora vira política do Governo do Estado”, enfatizou.

OTIMIZANDO

A Divisão de Combate à Corrupção será comandada pelo delegado Renato Figueroa, que até então estava à frente do Nurce. Segundo ele, é positiva a expectativa em relação a essa nova unidade. “A ideia é agregar as informações recebidas por todos os órgãos envolvidos em um único canal, e, com isso, otimizar as investigações”, afirmou Figueroa.

SANTUÁRIO DE APARECIDA FICA CONTRA “ROMARIA DE LULA”

“A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, convocou seus partidários, via Twitter, a fazerem o que chamou de “romaria” ao Santuário Nacional de Aparecida no próximo dia 20 de maio, a fim de, segundo a mensagem, “expressar nossa fé e pedir pela liberdade de Lula, Presidente dos pobres.“ O texto pede que os partidários organizem suas caravanas e acrescenta a hashtag #1McomLula, ou seja, “um milhão com Lula”.

A imagem usada pela senadora para ilustrar o apelo diz: “Romaria a Aparecida por Lula livre e pela paz no Brasil. 20 de maio, missa 14h no Santuário de Aparecida.“

CONVOCAÇÃO DO PT

Trata-se de uma convocação partidária que não conta com nenhuma autorização formal do Santuário. Além disso, já estava programada de antemão uma Celebração Eucarística na mesma data e na mesma hora, aberta a todos como sempre ocorre, de modo que qualquer grupo que viesse a utilizar essa Missa para depois apresentá-la como manifestação massiva de apoio a determinada causa particular estaria cometendo patente manipulação dos fatos.

O Santuário reagiu rapidamente a essa instrumentalização da fé e emitiu a seguinte nota oficial, desmentindo qualquer relação com a convocação postada pela senadora petista e rejeitando enfaticamente o uso do Santuário “para fins de promoção individual ou partidária“.

Confira o esclarecimento emitido pelo Santuário:

NOTA OFICIAL

Diante da manifestação pública da Senadora Gleise Roffman (sic) sobre o desejo de organizar uma Romaria ao Santuário Nacional de Aparecida no próximo dia 20 de maio, o Santuário oficialmente informa que:

– O Santuário Nacional de Aparecida é um espaço sagrado que acolhe todos os filhos e filhas de Nossa Senhora Aparecida, sem distinção;

CONTRA INSTRUMENTAÇÃO

– Da mesma forma, também é uma Casa que se coloca contra toda e qualquer utilização do seu espaço para fins políticos ou ideológicos;

– Com base nos valores éticos e cristãos, o Santuário Nacional entende que o momento atual é propicio de reflexão e protagonismo do cidadão ao que tange às escolhas eleitorais, por isso, sob qualquer hipótese se posiciona ou se posicionará em favor de quaisquer líderes políticos, refutando toda e qualquer iniciativa que queira utilizar-se do Altar da Eucaristia para fins de promoção individual ou partidária;

DUZENTAS ROMARIAS

– A cada domingo cerca de 200 romarias passam pelo Santuário Nacional, casa da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e, como cristãos, as portas da Igreja devem estar abertas para os devotos quem venham a Aparecida com o objetivo de realmente encontrarem neste espaço uma experiência profunda de fé,

– O Santuário não está organizando ou convidando pessoas para se mobilizarem em favor deste ou daquele político, reafirmando seu compromisso com o projeto “Eu sou o Brasil ético”, lançado no início deste ano, com o objetivo de estimular a reflexão crítica dos fiéis;

SÓ EVANGELIZAÇÃO

– Por fim, o Santuário informa que nenhuma celebração deste ou em qualquer outro dia na rotina deste Santuário Mariano é realizado com fim específico que não o de evangelização dos milhares de peregrinos que por aqui passam todos os dias.

Nossa bandeira é o Brasil. Nossa representante é Aparecida, Nossa Padroeira.

Vamos rezar pelo Brasil. Nós temos essa obrigação!”

(Transcrito o site Aleteia)

OPINIÃO DE VALOR:

SARNEY, HOMEM DE FÉ!

Por Antenor Demeterco Junior (*)

O ex-presidente sempre teve profundas ambições literárias, chegando até, durante seu mandato, levar consigo em viagens internacionais o célebre escritor Jorge Amado.

Não me consta que seus livros tenham sido lidos entusiasticamente em nosso país, embora tenha merecido um deles, tradução para o chinês.

EPISÓDIOS HILÁRIOS

É por demais interessante o seu “Galope à Beira-Mar, casos e acasos da política e outras histórias” (2018), em que conta estórias capazes de terem influenciado, direta ou indiretamente, a História do país.

Alguns episódios citados são hilários.

MAZZILLI E BILAC

O deputado Ranieri Mazzilli, por exemplo, candidato derrotado a presidente da Câmara dos Deputados recebeu na ocasião 167 votos, mas teve a solidariedade de 250 deputados, “todos com a mesma cara”, inclusive os traíras.

O vencedor foi o candidato do então presidente Castelo Branco, Bilac Pinto.

CONTRA “MILITARISMO”

Castelo lembra Sarney, teria investido contra o “militarismo” no Brasil: podou ambições políticas de generais, estabelecendo o domicílio eleitoral para candidatos e fixando tempo para permanência no posto.

Não permitiu que se agregassem funções políticas (governos de Estados) a funções militares.

Já Jânio Quadros dobrava sozinho uma garrafa de Johnnie Walker, e ia firme no vinho do porto.

ERA “FEITIÇO”

O ministro da Justiça Fernando Lyra (possivelmente acompanhado do hoje senador Cristovam Buarque) despertou o ex-presidente pela madrugada para comunicar-lhe que a agonia de Tancredo Neves era o resultado de um feitiço.

E o ministro localizou o curandeiro maléfico e o “despacho”, uma boneca de pano cheia de alfinetes (cf.p.124-125).

MARIA DO CORREIO

Outra estória interessante é a da famosa vidente de Minas Gerais dona Maria do Correio, que com suas previsões teria afastado Magalhães Pinto do namoro com o infeliz presidente João Goulart, levando-o a conspirar contra o mesmo e encaminhando seu Estado à Revolução de 31 de março de 1964 (cf.p.289).

BITA DO BARÃO

Homem de memória extraordinária, Sarney esqueceu-se, no entanto de contar seus casos pessoais, que devem ser muitos.

Lá em Codó no Maranhão vive Wilson Nonato de Souza (de idade entre 90 e 105 anos), o Bita do Barão, praticante de “ciências ocultas”, mais especificamente do “terecô” de origem africana.

CARIDOSO NAS PREVISÕES

Milionário e caridoso (atende grátis as quartas-feiras) é o pai-de-santo oficial da família Sarney.

Seus tambores soaram, segundo contam, por sete dias antes do falecimento de Tancredo, anunciando a futura posse do cliente fiel: Sarney na Presidência da República.

Não é extraordinário historicamente que homens públicos procurem gurus e videntes, ante as inseguranças, invejas e ódios que o prestígio político desperta.

ATÉ OS ATEUS…

Esta prática parece ser universal (inclusive entre ateus), e de salas obscuras muitas vezes saem decisões e orientações com impactos históricos, quase nunca detectados por historiadores.

NOSSA MEDIOCRIDADE

Não é o caso de Sarney, um dos mais astutos políticos brasileiros por décadas e décadas (para o bem ou para o mal), pois, como asseverou Gustave Le Bom, já em 1895, “Só pelo fato do indivíduo ocupar uma certa posição, possuir uma boa fortuna ou estar carregado de títulos nobiliárquicos, tem prestígio, ainda que o seu valor pessoal seja nulo” (in “Psicologia das Multidões”, p. 108, ed. Portuguesa de 1909).

O Brasil do passado e do presente merece um exame mais aprofundado da mediocridade de algumas de nossas figuras maiores, responsáveis algumas pelos maus dias que nos estão sendo impostos.

ANTENOR DEMETERCO JUNIOR, advogado