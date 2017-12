Réveillon: rock recebe 2018

Ao som de guitarra, baixo e bateria, o Crossroads despede-se de 2017. Neste domingo 31, a partir das 23h, a casa promove o réveillon New Year´s Rock, com as bandas Válvula Vapor, Drive True e Crackerjack Band.

Com três anos de vida, a banda curitibana Válvula Vapor, composta por Vinicius Melo, Alexandre Melo, Zé Marques e Felipe Souza, toca músicas de grandes nomes do rock nacional da década de 80 (Barão Vermelho, Cazuza, Legião Urbana, Plebe Rude, Ira!, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso),

Crackerjack, veterano grupo de blues e rock’n’roll de Curitiba, apresentará clássicos de Jimi Hendrix, Led Zeppelin e Rolling Stones. Atualmente, é formado por Claudio Thompson (bateria e vocal), Jordi Moro (guitarra e vocal), Gerson Marçal (baixo) e Christopher Michael (teclado).

O repertório da Drive True – Bééh (guitarra solo), João (baixo) Leko (bateria), Xima (voz e guitarra base) – traz versões de Foo Fighters, Pearl Jam, Nirvana, Audioslave e Radiophonics.

Ingressos à venda no Crossroads(Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde): 1º lote promocional a 50 ou 150 reais (entrada + valor total revertido em consumação). Neste domingo, a partir das 23h. Fones 41- 32433711 e 30242004. Classificação 18 anos.