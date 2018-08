As reservas em moeda estrangeira da China tiveram crescimento pelo segundo mês consecutivo em julho, o que contraria a expectativa dos economistas e possivelmente reflete ganhos com o câmbio. As reservas avançaram US$ 5,82 bilhões em julho ante o mês anterior, para US$ 3,118 trilhões, segundo dados divulgados pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês). Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo de US$ 5 bilhões. Em junho, havia sido registrado avanço de US$ 1,51 bilhão nas reservas.

O dólar avançou mais de 3% ante o yuan em julho, segundo a Wind Information. Fonte: Dow Jones Newswires.