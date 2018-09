Após um período de ampla pesquisa, a Lojas Renner comemora a abertura de lojas físicas da ASHUA Curve & Plus Size na capital paulista. Já estabelecida através do e-commerce e atendendo a pedidos das clientes, a marca que inspira e incentiva as mulheres a explorarem sua beleza desembarcou em São Paulo na última quinta-feira, 13, com evento de inauguração no Shopping Anália Franco. No dia 27, será a vez do Shopping Tucuruvi receber um ponto de venda. A primeira loja foi inaugurada dia 4 de setembro, no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre.

Os espaços físicos da ASHUA oferecem atendimento especializado, buscando proporcionar uma experiência de compra diferenciada, e já surgem em um ambiente totalmente omnichannel. Com o serviço de venda móvel, a cliente evita filas e tem a comodidade de pagar em qualquer local da loja. Além disso, caso prefira comprar online ou queira algum produto ou tamanho diferente do que encontrou, pode usar o wi-fi disponibilizado livremente para as consumidoras, tendo a opção de receber seu pedido em casa ou retirar nos pontos de venda.

As lojas são uma resposta às manifestações das clientes, que desde o lançamento da marca no e-commerce, em 2016, sinalizam o desejo por um espaço exclusivo. Desta forma, chegam ao mercado satisfazendo a uma demanda de consumo que evoluiu naturalmente. A proposta é simples: entregar mais estilo e mais possibilidades para o público curve e plus size, sem regras. Atendendo a manequins do 46 ao 54, a ASHUA procura valorizar os diferentes corpos com coleções que reúnem moda, qualidade e conforto, com preços competitivos.

“Este projeto concretiza o crescimento de uma marca que sempre foi muito bem aceita pelas clientes. Ficamos felizes em contemplar um desejo das nossas consumidoras, expandindo para o mercado físico”, afirma o diretor presidente da Lojas Renner, José Galló.

Com peças versáteis e atuais, a ASHUA traz coleções divididas em ocasiões de uso: casual, urbano e work. Em cada uma, o ponto em comum é a vestibilidade, priorizando o corte que valoriza as curvas e o conforto.

O jeans continua sendo uma das apostas da marca, com diversidade de shapes e lavanderias. No quesito tendências, as lojas receberão muito linho, viscose e uma cartela com a força dos neutros e das tonalidades solares. Em alta, vem ainda a alfaiataria moderna com muitos detalhes esportivos, brilhos e poás para compor o look urbano.