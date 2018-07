Como se já não bastassem as diversas negociações nos últimos dias, o técnico Osmar Loss tem mais um problema para administrar no Corinthians. O volante Renê Júnior sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta aos gramados no ano que vem. E o zagueiro Pedro Henrique deve ficar pelo menos duas rodadas sem atuar.

Ambos se machucaram na derrota para o São Paulo por 3 a 1, no sábado, em rodada do Brasileirão. Renê deixou o gramado aos 15 minutos do segundo tempo e a expectativa é que ele leve cerca de seis meses para se recuperar. Com a negociação de Maycon, foi ele quem apareceu como substituto imediato e se tornou titular da posição.

Sem Renê Júnior, o volante Douglas, recém-contratado pelo Fluminense, deve ganhar oportunidade e ser o titular. Paulo Roberto seria outra opção. A lesão de Renê Júnior aumenta os problemas de Loss no Corinthians.

Recentemente, ele já viu Balbuena ser negociado com o West Ham, da Inglaterra, Rodriguinho ir para o Pyramids, do Egito, e o lateral-esquerdo Sidcley acertar com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Além disso, teve as saídas dos reservas Léo Príncipe, Kazim, Júnior Dutra e Juninho Capixaba.

Quanto a Pedro Henrique, o zagueiro sente dores na coxa esquerda e deverá ser desfalque por pelo menos dois jogos. Léo Santos e Marllon disputam a sua vaga, ao lado de Henrique.