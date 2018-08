O Flamengo deve ter de enfrentar o Grêmio neste sábado, às 19 horas, em Porto Alegre, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um time misto. Um dos jogadores que podem ser poupados pelo técnico Maurício Barbieri é o lateral-esquerdo Renê, que, no entanto, garantiu que está bem fisicamente e se colocou à disposição para o segundo duelo seguido contra a equipe gaúcha.

“Cansado eu não estou. Fiz o teste e deu tudo certo. Estou me sentindo bem”, disse o lateral em entrevista coletiva poucos minutos antes do treinamento desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O jogador é um dos que mais atuou nesta temporada e pode, como outros atletas, ser poupado devido ao desgaste físico pela sequência pesada de jogos.

O Flamengo revê o Grêmio apenas três dias depois de empatar em 1 a 1 com o rival gaúcho no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida realizada na arena gremista, o time carioca não se intimidou, foi melhor na segunda etapa e buscou a igualdade praticamente no último lance. Renê acredita que o adversário não mudará sua estratégia de jogo.

“Não muda muito na estratégia. Eles vão ter a mesma postura, posse de bola, infiltrações, como a gente. Professor (Barbieri) estuda muito, sempre tem estratégia a cada jogo”, comentou, para depois dizer da importância do duelo que antecede outra decisão: o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Maracanã.

“Temos que defender a liderança. O foco é neste jogo de amanhã. Depois a gente pensa na quarta”, concluiu Renê. O Flamengo lidera a competição nacional com 34 pontos, dois a mais que o São Paulo, segundo colocado, que no domingo recebe o Vasco no Morumbi.

MUDANÇA DE HORÁRIOS – A Confederação Brasileira de Futebol anunciou mudança de horários em três partidas da 18.ª rodada do Brasileirão, entre elas Flamengo x Cruzeiro, que não será mais às 11 horas, e sim às 16 horas, no dia 12. No mesmo dia, os duelos Paraná x Botafogo e Atlético-MG x Santos tiveram alteração inversa de horário: das 16h foram remarcados para as 11h. As modificações atendem a uma solicitação da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato.