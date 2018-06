Renata Kuerten dá dicas para o frio

A modelo catarinense Renata Kuerten ensina alguns truques para manter a pele e o cabelo sempre radiantes, durante as baixas temperaturas do ano, quando “ a pele começa a ficar mais ressecada, a boca descama e o cabelo fica fraquinho”. Suas dicas: filtro solar obrigatório, hidratantes após banho para aproveitar a absorção do vapor, balm com ação hidratante e que forme uma barreira protetora para os lábios (jamais passar a língua para molhá-los, só piora e até causa rachaduras), nunca secar o cabelo com secador, lavar com água morna e fazer muita hidratação.