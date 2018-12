O senador Renan Calheiros (MDB-AL), citado como possível candidato a presidente do Senado, afirmou nesta quinta-feira, 13, no Twitter, que o senador Lasier Martins (PSD-RS) “espanca” a Constituição ao entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) por voto aberto na eleição de presidente da Casa. “É um parlamentar espancando a Constituição ao pedir intervenção de um Poder no seu próprio Poder para constranger colegas. É assim que a roda gira”, afirmou.

O relator do pedido de Lasier será o ministro Marco Aurélio Mello. Segundo Renan, “a independência, a separação e a harmonia dos Poderes, desenhadas por Montesquieu, aguardam com apreensão sua decisão”.

Nos bastidores, o voto aberto é visto como uma estratégia para impedir uma eventual vitória do senador do MDB de Alagoas, que se movimenta para tentar ganhar mais uma eleição à presidência do Senado.

Renan disse também que setores da primeira e segunda instância da Justiça e do Ministério Público Federal (MPF) “coagem” ministros e “usurpam competências” dos tribunais superiores. De acordo com ele, isso acontece porque foram aprovados no Senado o fim das aposentadorias como “prêmio” para juízes e promotores que cometem malfeitos; o fim dos supersalários; a lei do abuso de autoridade, e a nova Lei de Licitações. “Mas eles não deixam que nada disso ande na Câmara. Também coagem os deputados”, disse.

“O próprio CNJ, que criamos para fazer o controle do Poder, enfrenta dificuldades para fazer sua parte. Agora, me anima o fato de termos na Corregedoria Nacional de Justiça um jovem ministro do STJ, Humberto Martins que, se quiser, tem força para puxar a casaca dessa gente”, escreveu na rede social.