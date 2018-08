Nome do relógio: Art Black

Conceito: moderno e esportivo

Materiais e diferenciais: o relógio exclusivo tem pulseira de aço ionizado fundido com metal que oferece alta resistência. Uma peça totalmente fora do convencional, tem desenhos inspirados em traços egípcios que percorrem toda caixa e pulseira. No mostrador (parte interna da caixa) as duas lâminas e as chapas de areia foram trabalhadas com tons de vermelho.

Preço: R$ 4.200,00

Nome do relógio: Art Sz

Conceito: despojado e esporte fino

Materiais e diferenciais: Com pintura detalhista nas cores vermelha, laranja, verde limão fluorescente e preto combinados com lascas de bamboo, numa base branca. Uma verdadeira conversa entre a arte e artes plásticas. A pulseira chama atenção pelo estilo esteira que além de ser leve traz sofisticação.

Preço: R$ 3.800,00

Nome do relógio: Art Phyton

Conceito: Artístico

Materiais e diferenciais: Com base efeito de textura 3D e laterais da caixa marcadas, a peça puramente artística é uma das mais almejadas. A pulseira em couro (mesma escolhida para o relógio do faustão), sem nenhuma costura, é moldada no fogo técnica que traz singularidade.

Preço: R$ 5.250,00

Sobre o idealizador dos relógios – Gabriel Schmitz​ é designer e ​mestre ​relojoeiro está há sete anos a frente da Schmitz Watches. Nesse tempo, conquistou clientes importantes, como ​Gabriel Jesus,​ Cassemiro jogador da seleção brasileira e do Real Madrid​, ​Rafinha, jogador do Bayern de Munique, Otávio Santos (Bordeux), o cantor Rodriguinho e seu filho Gaab. Outro grande fão do trabalho de Schmitz é o apresentador Fausto Silva, que tem três peças exclusivas do designer em sua coleção.

​Instagram: @schmitzwatches ​

Facebook: https://www.facebook.com/SchmitzWatches/