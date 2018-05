Relação próxima ao empreendedor e ao empresariado paranaense

O advogado Juraci Barbosa Sobrinho, que era diretor-presidente da Fomento Paraná, atualmente é Secretário do Planejamento e Coordenação Geral do Governo Paraná, nomeado pelo ex-governador Beto Richa e mantido no governo Cida Borghetti.

Juraci Barbosa disse, ao assumir a pasta em junho do ano passado, que “vamos desenvolver uma relação mais próxima ao empreendedor e ao empresário paranaense. Temos uma boa equipe e faremos cumprir os desígnios do governador com a população paranaense”. Além de diretor da Fomento Paraná entre 2011 e 2017, Barbosa foi diretor-presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A (2008-2011), diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – Curitiba S.A (2005-2008) e presidente do Instituto Teotônio Vilela.

Ele é graduado em Direito, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Tem especialização em Administração Pública pela Secretaria de Estado da Administração, e é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Preside o Conselho de Administração do IPARDES, o Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Desenvolvimento e Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, assim como o Conselho de Cartografia do Estado do Paraná. Também é presidente do Conselho Estadual da Micro, Pequena e Média Empresa e do Conselho Estadual de Política Urbana.