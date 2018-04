Regional Tatuquara tem R$ 11 milhões em obras de pavimentação

Os moradores dos bairros da Regional Tatuquara têm celebrado a recuperação do pavimento de 14 quilômetros de 20 ruas da região. Algumas delas foram vistoriadas nesta terça-feira (24/4) pelo prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, secretário municipal de Obras Públicas.

Uma das maiores obras é a da Estrada Delegado Bruno de Almeida, que passa pelo Tatuquara, Campo de Santana e Caximba. Somente nela foram recuperados 3,8 quilômetros de asfalto.

Na Igreja Nossa Senhora do Rocio, que fica nessa rua, Pimentel conversou com a comunidade. “Essa rua foi a primeira que fizemos pelo convênio com o Governo do Estado e agora está quase pronta”, comemorou. O investimento total nas obras de asfalto da Regional Tatuquara é de R$ 11 milhões, recursos da Prefeitura e do convênio com o Governo do Paraná. “Temos o compromisso de investir nos bairros mais afastados e carentes da cidade”, afirmou Pimentel.

O padre da Igreja Nossa Senhora do Rocio, Mario Scopel, enfatizou a necessidade da obra na Estrada Delegado Bruno de Almeida. “A comunidade agradece a ação do poder público, que precisa ter foco nas pessoas”, disse.

Outra rua vistoriada foi a Marcos Bertoldi, no Campo de Santana, que está quase pronta. Os comerciantes e moradores da região aprovam a mudança. “Ficou muito melhor para nós, pois reduziu o barulho e a poeira”, disse Aparecido Dias, que tem uma loja na rua há seis anos. “Todo mundo está falando muito bem”, completou.

No Tatuquara, Pimentel visitou a Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. A escola fica na Rua Antônio Zanon, que será toda recapeada. A diretora da escola, Patrícia Woellner de Souza, destacou a importância da obra, tanto para a escola como para a comunidade. “Estamos muito contentes, pois torna muito mais seguro o embarque e desembarque das crianças, por exemplo”, afirmou Patrícia. A rua tem pouco mais de 1,5 quilômetro.

A Regional Tatuquara tem mais três ruas com obras de melhoria em fase de execução: Belmira Carvalho Bertoldi, Lucas Carvalho e Lydia Girardi Bertholdi.