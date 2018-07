O pré-candidato ao MDB se ateve a aspectos econômicos de seu futuro governo. Meirelles diz que executou algumas reformas que serão fundamentais para continuar a recuperação do Brasil. “Estabelecemos um teto de gastos para o Governo e começamos a fazer a recuperação fiscal dos estados, sendo o Rio de Janeiro o primeiro. Mudamos a forma de cobrança do crédito rotativo dos cartões de crédito, que ocasionou redução das taxas de juros, mesmo que pequenas ainda. A reforma trabalhista e a possibilidade da terceirização são fatores essenciais para redução da inflação e por fim fomos convidados a ingressar como nação credora no Clube de Paris (organização informal que auxilia países em dificuldades financeiras)”, destacou o ex-ministro.

Para o país não parar de novo, o pré-candidato defende a aprovação das reformas previdenciária e fiscal. “Hoje o Governo gasta 56% do seu orçamento para pagar aposentados. Se continuarmos sem mudanças, brevemente não haverá mais recursos para investimentos e todo o recurso estatal será para pagamento de aposentadorias”, explicou ele.

Meirelles revelou que, mesmo trabalhando com o governo do PT e com o presidente Lula, teve autonomia para dirigir o Banco Central e que não ficaria no Governo se não tivesse esta liberdade de trabalho. Para finalizar, o pré-candidato à presidência pelo MDB disse que confia no seu crescimento nas intenções de votos, quando o horário eleitoral gratuito começar e ele puder apresentar suas propostas aos brasileiros. “Tenho confiança de que poderei fazer um grande governo”, destacou Meirelles. Ao final da cerimônia, o presidente da Associação de Municípios do Paraná (AMP), Frank Schiavini (MDB), entregou reivindicações municipalistas ao pré-candidato.