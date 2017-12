Reforço do policiamento visa tranquilidade nas praias

A Polícia Militar montou um grande esquema de segurança abrangendo os municípios do Litoral durante o Verão Paraná 2017/2018. O policiamento preventivo está sendo coordenado pelo 9º Batalhão de Polícia Militar, do 6º Comando Regional, com apoio de policiais de outras unidades do Paraná e dos batalhões especializados. O reforço conta com mais de mil policiais militares.

O objetivo é garantir a tranquilidade e a segurança dos moradores da região e dos veranistas. A PM atuará em parceria com a Polícia Civil e outros órgãos de Segurança Pública do Estado.

“A PM se preparou desde o término da última temporada, quando fizemos todos os encaminhamentos de gestão de capital humano, logístico e de material para que possamos ter uma operação de êxito com os policiais militares, que são voluntários. No momento em que as famílias saem da rotina para festejar, é quando a Polícia Militar mais trabalha, razão pela qual é muito bom crer em pessoas que dedicam amor e serviço em prol da causa pública”, disse o Comandante-Geral da PM, coronel Maurício Tortato.

INTERIOR – Os policiais que atuam no Verão Paraná são voluntários, oriundos de unidades operacionais e seções administrativas. O efetivo foi organizado de tal forma que o interior não fica desguarnecido. As equipes trabalham diuturnamente na prevenção nas seguintes áreas: Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, além da Ilha do Mel, São locais que recebem veranistas de todo o estado e do Brasil.

De acordo com o Comandante operacional do Verão Paraná, tenente-coronel Rui Noé Barroso Torres, em relação aos anos anteriores foi implementada uma nova dinâmica de policiamento, com novos pontos base e locais das ações visando otimizar ainda mais o emprego das equipes policiais.

Segundo ele, a PM atua com o policiamento de viaturas, motocicletas, a pé e com bicicletas, além dos postos de atendimentos com os módulos móveis onde há distribuição de pulseiras de identificação. “Na virada do ano, Carnaval e dias de grandes eventos como shows, em que teremos um fluxo maior de pessoas na região litorânea, contaremos com o apoio de unidades especializadas”, destacou.

Além disso, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) faz blitz de trânsito nas rodovias estaduais que passam pelo Litoral para orientar os motoristas e fiscalizar o tráfego no tocante ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagem proibida. Também haverá blitz educativas nos municípios, além da fiscalização.

O Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde intensificará o policiamento nas baías de Guaratuba e Paranaguá, fará patrulhamento com viaturas nos municípios litorâneos, principalmente para inibir a ação de pescadores que estejam sem a documentação para a prática da atividade. A Ilha do Mel também receberá maior presença policial por ser um dos destinos preferidos dos turistas no litoral.

A operação também conta com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) nas situações de maior periculosidade, com o Regimento de Polícia Montada e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). As equipes de Radiopatrulha trabalham com abordagens preventivas, vistorias e patrulhamento na área urbana dos municípios.

O policiamento será aplicado de maneira estratégica em regiões onde há mais ocorrências a fim de evitar casos de roubos, furtos, arrombamento de residências, tráfico de drogas e outras ações ilícitas.

FORAGIDOS – O reforço visa ainda a localização de pessoas foragidas da justiça e que possuam mandados de prisão em aberto, que podem aproveitar a concentração de público para a prática de delitos. A PM contará com policiais à paisana para identificar possíveis locais onde os suspeitos estejam atuando.

AÉREO – Uma aeronave da Polícia Militar auxilia na estratégia de policiamento. A Patrulha do Sossego – braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), fiscalizará o uso de som alto em todo o Litoral em períodos de maior aglomeração de pessoas.

CRIANÇAS – Além do esquema de segurança especial, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros distribuirão as pulseirinhas de identificação para as crianças que estiverem na orla marítima e nos locais com aglomeração de pessoas, facilitando a localização delas caso se percam dos responsáveis.

CAPACITAÇÃO – Os militares estaduais convocados para o nivelamento são voluntários que expressaram desejo de trabalhar no Verão Paraná. Diante das diferentes realidades de segurança pública que enfrentam nas regiões do estado, o 6º Comando Regional de Polícia Militar (6º CRPM) organizou palestras, aulas em sala e atividades práticas com os policiais e bombeiros militares a fim de nivelar os conhecimentos e aperfeiçoar procedimentos para oferecer melhor qualidade no atendimento ao veranista.