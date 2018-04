Redes de idiomas conquistam Selo de Excelência da ABF

A Pearson tem todas as suas redes de franquias de larga escala reconhecidas com o Selo de Excelência em Franchising 2018. As marcas de ensino de idiomas Wizard by Pearson, Yázigi e Skill receberam a certificação da Associação Brasileira de Franchising na categoria Máster.

A Wizard by Pearson, maior rede de ensino de idiomas do mundo, conquistou o selo pela oitava vez seguida. Já o Yázigi chega ao expressivo número de 27 certificações desde 1990. Para Piero Franceschi, VP de Marketing e Corporate Affairs da Pearson no Brasil, o reconhecimento reafirma a posição da empresa como maior referência em franquias de ensino de línguas do país. “Um dos nossos principais diferenciais é a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação. Este ano, por exemplo, lançamos o Wiz.me para a Wizard by Pearson, que passa a ser a única escola de idiomas a contar com uma ferramenta de inteligência artificial que funciona como um assistente pessoal para cada aluno”.

Este é um exemplo de ferramenta que beneficia todos os lados. Os alunos, que passam a ter assistência 24 horas e exercícios adaptados para trabalhar suas principais dificuldades, os professores passam a ter mais informações para guiar suas aulas e os franqueados conseguem acompanhar melhor os resultados de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes.

“Conquistar este selo por mais um ano nos mostra que estamos seguindo na direção certa para parcerias duradouras e de sucesso com nossos franqueados”, afirma o executivo. “Temos a Universidade Corporativa para oferecer capacitação constante a franqueados e seus funcionários, além de suportes tecnológicos como um software de geolocalização que ajuda na escolha do melhor ponto para abrir o negócio. Também oferecemos consultoria de campo e programas de apoio à gestão, enfim, todo um aparato que ajuda o empreendedor a prestar um serviço de excelência, palavra que nos rege”, explica.

Comemorando 28 edições em 2018, o Selo de Excelência da ABF é a maior premiação em franchising do Brasil. A certificação é concedida após criteriosa avaliação da entidade e reconhece a qualidade da atuação da marca premiada.