Rede curitibana consolida novo  modelo de negócio  

O Mr. Hoppy, rede curitibana de hamburguerias, inaugurou recentemente sua 10ª unidade, a primeira no estado de São Paulo, em São Caetano do Sul. Em breve será a vez de Joinville, a primeira unidade catarinense e também em Foz do Iguaçu e Mogi das Cruzes.

Criada pelo empresário José Araújo Neto, 34, em parceria com Vinícius Sampaio, 38, ela possui uma proposta de franquias altamente rentável, caracterizada, principalmente, pelo baixo investimento (a partir de 70 mil em taxa de franquia) e retorno rápido com payback em média (nas atuais operações) de seis meses. Atualmente, a previsão de faturamento da rede para 2018 é de 10 milhões de reais, mais de 60% de crescimento com relação a 2017.

“Cada nova inauguração é muito bem pensada, inclusive no caso das franquias. Tentamos trazer para o local a novidade do Mr. Hoppy, mas ao mesmo tempo aquela sensação de que a gente sempre esteve ali, para que as pessoas se sintam em casa”, salienta Neto ressaltando o case da unidade de Boa Viagem em Recife.

Na sexta-feira (18) foi realizado o lançamento do projeto “Tratamento em Foco”, do Hospital Erasto Gaertner (HEG), que teve apoio do projeto Padrinhos da Disk Ingressos. O objetivo é que esses tutoriais sirvam de orientação para pacientes em tratamento sobre o passo a passo de cuidados após a alta hospitalar nas mais diversas especialidades. O evento aconteceu na Carmela Pizzeria, Na foto Michela Oliveira gerente de marketing da Disk Ingressos, Adriano Lago superintendente do Hospital Erasto Gaertner e Naila Longas Garcia diretora comercial da Disk Ingressos. O crédito da foto é de Sans Michel Campestrini.

A Daju inaugura sua nova loja nesta sexta-(25) , com acontecimento que se prolonga até domingo ( 27) permanecendo aberta até a meia noite durante todo esse período. O novo endereço da Mega Daju Cabral, com 4.500m2 de área construída . é na Rua Bom Jesus, 159, onde funcionava o Mercadorama Cabral. O evento, oficial de inauguração vai começar com o show da Família Lima, na sexta-feira (25) a partir das 19 horas.

A Relações Públicas e mestre em comunicação, Cláudia Pacheco, 30 anos, é a idealizadora do espaço terapêutico “A Tenda”, no Jardim Social. Ela atuou em projetos sociais trabalhando a identidade feminina e mais recentemente criou esse espaço “onde mulheres podem se apoiar, se acolher e desbravar o mundo juntas”, salienta. Cláudia também é mestre em reiki, terapeuta floral e de medicinas mexicanas e sonha em trazer uma universidade de saberes femininos para o Brasil. A Tenda fica na rua Prof. Manoel Viêira de Alençar, 413 , no Jardim Social. Mais informações com Adriana Czelusniak, responsável pela Comunicação d’A Tenda : 41 99957-5576 adrianacomunicacaoimprensa@gmail.com. O crédito da foto é Giselle Durigan.

Para estrear a Tour Harlequin, em Curitiba, o Grupo Livrarias Curitiba e Harlequin Books Brasil lançam o livro “Sol em Júpiter”, da jovem e consagrada escritora Lola Salgado. Na ocasião, as leitoras assíduas terão a oportunidade de participar de um bate-papo com a Lola e com a Janice Diniz, autora de sucesso com mais de 40 livros da temática cowboys, mediado pela editora Renata Sturm. O evento acontece no dia 26 de maio, às 14 horas, no Grupo Livrarias Curitiba (Shopping Palladium).

No lançamento “Sol em Júpiter”, Lola Salgado conta a história de uma youtuber que vê seu mundo perfeito de redes sociais desabar, porém encontra um grande amor para se apoiar. A discussão, bastante em voga, mostra a realidade das máscaras que o mundo online esconde. A autora conquistou 1,2 milhões de leituras no Wattpad e ocupou o 8º lugar na Lista de E-books Independentes Mais Vendidos da Amazon no ano de 2016.

Nesta quarta-feira (23) a Atlas Schindler apresenta em Curitiba, o Schindler Ahead, a primeira solução do mercado de Internet dos Elevadores e Escadas Rolantes [IoEE], o Schindler Ahead. O Ahead é uma plataforma preditiva que conecta clientes, passageiros, técnicos e equipamentos. Com ela, é possível se antever a qualquer falha, auxiliando na tomada de decisão e aumentando a disponibilidade do equipamento. A tecnologia é inédita no setor.

A importância do jovem no universo das cooperativas e o papel da liderança na era da colaboração e da criatividade são alguns dos temas que estão em debate nesta até esta quarta-feira (23) . O 1º Summit dos Comitês Jovens do Sicredi – primeira instituição financeira cooperativa do Brasil – reúne palestrantes de renome nacional para discutir o papel das gerações Y e Z na gestão das cooperativas de crédito e no mercado financeiro como um todo.

O evento é destinado à liderança jovem das cooperativas e também públicos de interesse do Sicredi e visa estreitar o vínculo da instituição financeira com os jovens.

Com atuação global e mais de dois mil projetos executados em 30 países, desde sua fundação, em 1999, a FH, empresa de tecnologia especializada em processos de negócios e software, busca compreender as necessidades dos clientes para implementar as melhores soluções para seus negócios. “Mais do que isso, visamos agregar valor a esses negócios e também à vida dos profissionais que trabalham conosco e são a “peça-chave” da empresa. São eles que comandam as máquinas e estão à frente de todas as entregas de soluções. Por isso, consideramos os nossos colaboradores a base sustentável da organização”, afirma Ricardo Fachin, CEO da FH.

As novidades apresentadas pela lei nº 13.655/2018 que altera o Decreto-Lei nº 4.657/1942, denominada “Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro” foram abordadas pelo jurista Egon Bockmann Moreira, professor, mestre e doutor em Direito, durante palestra promovida pela Associação dos Procuradores Municipais de Curitiba (APMC) na última sexta-feira, 18 de maio. O evento no Salão Nobre do Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura de Curitiba, contou com a presença da procuradora-geral do município, Vanessa Volpi Bellegard Palacios, da procuradora-chefe da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Leila Cuéllar, do ex-procurador–geral de Curitiba e do estado do Paraná, Luiz Carlos Caldas, da secretária-geral da OAB Paraná, Marilena Winter, além da diretoria da APMC, procuradores municipais, estaduais e colaboradores da administração municipal direta e indireta.

Começa nesta quarta-feira, 23, em Brasília, o 7º Seminário Brasil Mais Simples com foco no microempreendedor individual e na regularização sanitária na área rural. O evento é realizado em parceria do Sebrae, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e da Receita Federal do Brasil. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, fará a palestra de abertura com o tema “Simplificação e Desenvolvimento Econômico”. O evento acontece todos os anos e tem como foco o debate, a troca de experiências e a construção de ações conjuntas referentes à simplificação da abertura e legalização de empresas, em prol da melhoria do ambiente de negócios. No fim do dia será divulgada a “Carta Brasil Mais Simples 2018”.