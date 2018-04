Recursos do Estado permitem novas obras em 22 municípios

Municípios da região central, Sul e Centro-Sul do Paraná vão investir, com recursos do Governo do Estado, em obras de melhoria urbana, comprar máquinas e equipamentos rodoviários e veículos para uso em saúde, educação e outras áreas. O investimento soma R$ 15,2 milhões. Nesta quarta-feira (25), durante encontro com os prefeitos, realizado em Guarapuava, a governadora Cida Borghetti autorizou novas licitações e homologou licitações já realizadas.

Cida destacou a importância dos projetos melhorar a vida da população e lembrou que os 15 municípios atendidos no encontro em Guarapuava se somam aos 43 que tiveram investimentos confirmados em evento, também nesta quarta-feira, em Curitiba. “Em um dia confirmamos investimentos de mais de R$ 45 milhões, para 64 municípios. Estamos chegando perto das pessoas e avançando na agenda municipalista”, afirmou.

No encontro, Cida também fez anúncios para a área da saúde. Serão repassados R$ 934 mil para reforma ou ampliação de unidades básicas de Saúde de Laranjeiras do Sul, Pinhão, Pitanga, Turvo e Marquinho. A Associação de Saúde Frederico Keche Virmond – Hospital Santa Tereza, de Guarapuava, vai receber R$ 800 mil para ajudar no custeio e R$ 300 mil mensais para o custeio do complexo de ortopedia.

O secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros, afirmou que o objetivo é a aproximação cada vez maior dos municípios. “Não só com a presença da governadora, mas com recursos financeiros para atender as necessidades da população”, disse ele. “O estilo é descentralizar as ações, estar perto das pessoas que precisam do Estado”, afirmou Barros.

Em Guarapuava, a parceria com o Governo do Estado contribui para a expansão da infraestrutura urbana, projetos de lazer e esporte, saúde, educação e outras áreas. “Uma parceria importante. Investimentos como esse são muito difíceis em períodos de restrições orçamentárias e seria muito difícil viabilizar os projetos se não fosse esse esforço e apoio do Governo do Estado”, afirmou o prefeito Cesar Silvestre Filho. O município de Juranda também teve licitações autorizadas para pavimentação asfáltica.