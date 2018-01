RATINHO JR. NÃO APRENDEU A LIÇÃO: AGORA DIZ QUE ESTÁ “FORA DA ELITE”

Ao apresentar-se como candidato “fora da elite”, Ratinho Jr. parece cometer o mesmo erro de 2012, quando esteve a um passo da vitória na eleição para a prefeitura de Curitiba e acabou derrotado no segundo turno.

O NOVO E O VELHO

Com tantos anos na política (foi deputado estadual, deputado federal e secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná no segundo mandato de Beto Richa), ele ainda insiste em apresentar-se como novo. Pior. Para reforçar a sua condição novidadeira, carimba nos outros o “velho”. É um erro.

BICHO-PAPÃO

Na disputa com Gustavo Fruet, há seis anos, os marqueteiros de Ratinho Jr. decidiram que, com Dilma Rousseff na presidência, era hora de transformar o PT, aliado de Fruet, em bicho-papão. Só esqueceram de combinar com os eleitores.

OS DE SEMPRE

Em 2018, quando uma tendência liberal-conservadora toma conta do país no pós-petrolão, Ratinho Jr., surge em cena condenando as elites políticas que dominaram o Paraná nos últimos 40 anos. Os Richa, inclusive.

Isso deve ser posição de moto próprio de Ratinho Jr., pois, sei, boa parte de seu primeiro staff é muito qualificado, tem competência comprovada, e não deve estar por trás desses equívocos de campanha.

REALEJO BÁSICO

Suspeita-se que pré-candidatos são amparados por pesquisas de opinião ao fazer afirmações que destoam do “realejo” básico. É de se presumir, portanto, que mesmo ocupando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pasta utilizada por um sem número de políticos, para catapultar seu nome no interior do estado, Ratinho Jr. era um “estranho no ninho” ou nessa condição quer ser lembrado daqui até a eleição, em outubro.

HISTÓRICO

“O Paraná tem um histórico de famílias tradicionais de vida pública que nunca foi mudado. Temos três ou quatro famílias que governaram o Paraná nos últimos anos”, disse em entrevista à Gazeta do Povo.

POPULARIDADE

O pré-candidato do PSD, contudo, não se importa com essa ligação. Acha que o eleitor vai se nortear por sua popularidade e não pela ligação estreita que guarda com o governador durante os últimos atos.

EPISÓDIO LAMENTÁVEL

Sobre a Batalha do Centro Cívico em 2015, que confrontou professores e policiais, diz que foi um “episódio lamentável”. “Houve abuso de todos os lados”. Sobre a possibilidade de vir a compor uma chapa com Cida Borghetti, assumindo o cargo de vice, reputa como besteirol. Sua afirmação textual, em verdade, é mais light: “Nunca cogitei isso”. O que é o mesmo que desprezar tal insinuação.

EM NOME DA ESTABILIDADE

Não se deve negar a capacidade de atrair votos de Ratinho Jr. As pesquisas até lhe são simpáticas, mas é cedo para falar em favoritismo.

O quadro de postulantes ao Palácio Iguaçu, à medida que se desenha, também dá brechas a surpresas. A ponto de garantir uma mulher no governo do estado em consonância com um projeto de estabilidade no país. O PSDB aposta nisso. Geraldo Alckmin aposta nisso. E as negociações já estão a todo vapor. Quem viver, verá.

DEZ REALIDADES MARCAM A NOVA REVISTA BONIJURIS

Em seu ano 30, a Revista Bonijuris está se reinventado. Publicação jurídica especializada, ela ganhou um novo projeto gráfico, uma nova periodicidade, uma seleção criteriosa de artigos de doutrina e jurisprudência, um colégio de editores e de leitores que analisa e classifica todos os textos, um espaço de opinião, uma agenda moderna e uma roupagem jornalística que a credencia entre as melhores do país no mercado de revistas dirigidas. E mais:

1 – A Revista Bonijuris terá 288 páginas e seções com abas coloridas que facilitam a consulta.

BIMESTRAL

2 – A periodicidade bimestral, adotada ora em diante, segue o padrão de revistas internacionais que publicam artigos acadêmicos e teses jurisprudenciais sob um ponto de vista macrojurídico.

3 – A revista amplia seu quadro de assinantes, oferecendo pacotes de adesão vantajosos.

4 – A revista traz uma capa conceitual, com destaque para artigos que buscam o amplo debate sobre temas relevantes. No caso da edição a ser lançada (a de número 650), o tema é a reforma trabalhista sob a visão de dois juízes do trabalho. As conclusões são do leitor.

ENTREVISTA, SEMPRE

5 – A revista passa a oferecer, a cada edição, uma ampla entrevista com um especialista da área jurídica. A Lava-Jato está em debate e é na operação que a revista concentra a atenção do assinante. O procurador de justiça do Ministério Público do Paraná, Rodrigo Chemim, é o convidado.

6 – A revista ganha um projeto gráfico ousado, que passou por uma longa evolução até chegar ao resultado final agora apresentado. Não se trata apenas de “embelezamento”, há a firme disposição de tornar a leitura mais agradável com títulos chamativos, destaques que sublinham o conteúdo e a transferência das notas de rodapé para o fim do artigo, tornando a leitura mais fluida.

UM PERFIL NACIONAL

7 – Design colorido e sumário detalhado.

8 – A ampliação do número de colaboradores em todas as áreas do direito e da justiça.

9 – Um perfil nacional, ampliando a base de temas para que cada número da revista atenda o interesse do leitor em qualquer região do país.

10 – A dedicação de profissionais chefiados pelo advogado e jornalista Luiz Fernando de Queiroz, editor-chefe e idealizador da Revista Bonijuris, fundada em 1989.

EM ISRAEL, ALVARO VÊ DESSALINIZAÇÃO DA ÁGUA, DE OLHO NO NORDESTE

Alvaro Dias pode não estar em primeiros lugares nas intenções de votos, a considerarem-se as pesquisas com vistas à Presidência. Mas ninguém lhe pode tirar algumas marcas que o definem: além de ficha limpa, ele mostra-se o tempo todo antenado com a realidade brasileira, suas possibilidades, suas carências.

Agora, por exemplo, em visita a Israel – a convite de entidades empresariais locais – o presidenciável vai fazer ampla análise dos programas israelenses de dessalinização da água do mar.

Visitará in loco os pontos centrais de dessalinização da água, trabalho essencial para a vida do país.

Israel é carente de água doce potável, importando a maior parte da que o país consome da Turquia.

O problema idêntico, vivido por grandes e pequenas cidades do Nordeste brasileiro, o da falta d’água, motivou a escolha de Alvaro por conhecer os avanços israelense nesse capítulo.

JORNAL UNIVERSIDADE EXPLICA O ” STRESS PÓS FÉRIAS”

O tema de capa mostra um refúgio da agitação do dia a dia. Nada como um retiro onde é possível ‘desligar-se’. Um lugar onde é possível recarregar os valores espirituais. É o que o oferece o Mosteiro do Encontro, situado em Areia Branca dos Assis, Mandirituba, Paraná, 70 quilômetros ao sul de Curitiba. Conheça essa uma experiência de refrigério espiritual que dispensa pré-requisitos religiosos.

FRATERNIDADE

Outro tema é a Campanha da Fraternidade 2018, “Fraternidade e Superação da Violência”. Há um abismo econômico relegando grandes parcelas da população ao desespero na luta pela sobrevivência. Os preconceitos, cada vez mais presentes, apesar da dita ‘evolução’ sociocultural, resultam na violência doméstica, sexual, contra a mulher e crianças, o tráfico de drogas e seres humanos, o negro, o trabalhador no campo e muito mais.

Tem solução para isso?

QUARTA DIMENSÃO

O médico Edmilson Fabbri, por sua vez, fez comentário sobre uma síndrome típica de fim de férias: a Abulia (estresse pós férias). Para quem sofre desconforto ao voltar das férias é bom lembrar que esse estado de espírito é comum e muito frequente.

Antonio Celso Mendes continua e sua análise sobre questões do espírito. Desta vez fala sobre o Espírito e a 4ª dimensão. Quais seriam as características a serem realçadas quando se trata do universo em quarta dimensão?

O Jornal Universidade pode ser encontrado gratuitamente em livrarias e escolas universitárias, via correios ou no site: http://www.cienciaefe.org.br/

SOLISTAS DO KIEV BALLET EM CURITIBA

Os solistas do Kiev Ballet fazem apresentação no Brasil, e Curitiba recebe os bailarinos nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro, abrindo as apresentações no Brasil! Na Caixa Cultural.

Com apresentações somente em Curitiba e Brasília, o Kiev Ballet traz seus principais bailarinos, que estão entre os melhores do mundo, para a nova turnê. Grand Gala é uma apresentação feita por solistas do Kiev Ballet, o Ballet da Ópera Nacional da Ucrânia, considerado uma das cinco melhores companhias de balé clássico do mundo e com uma tradição de 150 anos.

Esse modelo de espetáculo é famoso em função de seu formato menor, tanto na duração quanto na quantidade de bailarinos, mas é muito cobiçado, exatamente por ser apresentado apenas por artistas consagrados.

RIBAS CARLI VAI A JULGAMENTO EM FEVEREIRO

O ex-deputado estadual do Paraná Luiz Fernando Ribas Carli Filho irá a julgamento por duplo homicídio doloso (com intenção de matar) no próximo dia 27 de fevereiro, na 2.ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, nove anos após causar o acidente de trânsito que vitimou Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e um amigo da família da deputada federal Christiane Yared (PR-PR). O acidente aconteceu no dia 7 de maio de 2009, quando o Passat dirigido por Carli Filho atingiu o Honda Fit ocupado por Gilmar e Carlos Murilo. A principal argumentação da acusação está na velocidade do veículo conduzido por Carli Filho e no fato de o ex-deputado admitir que consumira bebida alcoólica horas antes de causar o acidente.

OZIRES SILVA PARTICIPA DE EVENTO GRATUITO EM CURITIBA

A cerimônia de premiação será na Ópera de Arame

Considerado um dos grandes empreendedores da história brasileira, o paulista Ozires Silva estará em Curitiba na próxima quarta-feira, dia 07 de fevereiro, para participar da 11ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, uma iniciativa do ISAE – Escola de Negócios.

A premiação busca reconhecer ideias que colaboram com a sociedade a ter uma vida melhor, e é dividida nas categorias Empreendedorismo Social, Empreendedorismo Ambiental, Empreendedorismo na Educação e Empreendedorismo Econômico.

Os trabalhos passaram por um processo de avaliação, onde os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação. Patrono e homenageado do evento, Ozires Silva participou da fundação da Embraer, foi ministro da infraestrutura, presidente da Petrobrás, entre outras atuações de destaque nacional e internacional.

“O HOMEM MAIS PERIGOSO DO PAÍS”

Antenor Demeterco Jr. (*)

O criminologista americano R.S. Rose confessa não ser historiador, mas substituiu a omissão dos nossos ao trazer à luz o real papel do policial-mor na ditadura de Getúlio Vargas, ou seja, o de Filinto Müller (1910-1973).

Quando o assunto é tortura no Brasil, a fuzilaria atinge exclusivamente os governos militares de 1964 em diante e esquece do nosso simpaticíssimo ditador, lembrado como o maior estadista do país.

Filinto, após a publicação de artigos do jornalista David Nasser transformados no livro “Falta alguém em Nuremberg” (onde foram julgados os nazistas após a derrota) virou o patrono da arma da tortura em nossa paróquia.

VARGAS, RESPONSÁVEL

Rose, ao biografá-lo, não o isenta das barbaridades cometidas na época, mas dirige um dedo duro em direção ao grande responsável, o ditador Getúlio Vargas (cf. p. 108 e 221).

Politicamente (não historicamente) livrou-se este de acusações, pois teve um receptor de costas largas para as mesmas, seu servil policial-chefe.

Criou este último o chamado “Quadro Móvel” (do qual ninguém fala até hoje), dirigido por seu sobrinho Civis Müller, que chegou a contar com mais de mil agentes, todos de identidades desconhecidas, apontados popularmente como “Os Invisíveis”.

O objetivo visado pelo “quadro” era encontrar e espiolhar os inimigos do governo, com utilização de métodos e fundos ilegais: gravações, fichas, ordens ilegais, fundos secretos, etc. (cf. p. 141-142).

FOI PENDULAR

O nosso ditador tinha conduta política pendular, ora inclinado aos aliados ora aos fascistas, e temendo uma nova aventura comunista no país (após a quartelada de 1935), autorizou Filinto a contatar nazistas, fascistas italianos, argentinos, norte-americanos e ingleses.

O policial Affonso Henrique de Miranda Corrêa foi enviado às ditaduras da Alemanha e Itália e passou cerca de sete meses na Europa “a fim de trocar informações”, sendo condecorado por autorização do famigerado Heinrich Himmler, o mega policial do nazismo (cf. p. 122).

REPRESSÃO BRUTAL

A repressão aos revolucionários comunistas de 35 (os principais eram estrangeiros) foi brutal: a guarda-costas e amante do chefete e delegado do Comintern Prestes foi entregue aos nazistas por ordem de Getúlio, mesmo estando grávida, e morreu em campo de concentração; o alemão Arthur Ernest Ewert enlouqueceu nas torturas, sua esposa foi violentada e abusada sexualmente; o americano Victor Allen Barron foi lentamente seviciado até a morte.

As selvagerias ocorriam à noite, “depois que Filinto tinha ido para casa” (cf. p. 124).

Sustentou ele, anos depois, “que nunca dera nenhuma ordem para torturar pessoas”.

UM ESTRANGEIRO

Quem nega a autoria do crime espera absolvição, mas não apaga com a negativa a existência material do mesmo.

Filinto tem suas responsabilidades pelas práticas nos porões da ditadura realizadas em defesa do governo Vargas.

O grande beneficiado pelas mesmas não pode esconder-se atrás do esfumaçamento de seus charutos, seus cativantes sorrisos, e sua ação social até hoje ainda endeusada.

É lamentável que venha exclusivamente de um brasilianista estrangeiro as acusações diretas ao ditador, ao biografar um personagem que pode ser definido como “pau mandado”.

No prefácio às memórias da filha de Vargas Alzira, sua neta Celina foi enfática ao comentar o futuro lançamento do segundo volume da biografia de seu avô, referente este ao Estado Novo, de Lira Neto: “Creio que não irei ler o próximo volume”.

As razões de tal diálogo são evidentes, pois Celina é historiadora da fundação que leva o nome do avô.

Ela sabe das coisas.

(*) ANTENOR DEMETERCO JR, advogado, desembargador aposentado do TJ Pr; especialista em História do Século 20