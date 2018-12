O governador eleito Ratinho Jr. anunciou nesta terça-feira a composição da diretoria da Copel. Ele trata com o maior carinho da empresa e quer fazer com que ela continue sendo a melhor empresa do país em geração de energia. O novo presidente da empresa será Daniel Pimentel Slaviero, ex-presidente da Abert (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) por quatro mandatos. Ele é neto do ex-governador Paulo Pimentel e irmão do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. A diretoria financeira da Copel permanece com Adriano Rudek de Moura. A Copel Telecom, que atua na área de internet por fibra ótica, ficará nas mãos de Wendell de Oliveira. “A Copel é uma das empresas estatais mais importantes do Estado e tive o cuidado de indicar nomes de profissionais qualificados para os desafios que a empresa terá no futuro”, afirmou Ratinho Junior.